La oposición tumba la aprobación del presupuesto de l'Alcúdia en un pleno urgente en plenas fallas

El gobierno de l’Alcúdia se ha visto obligado a postergar la aprobación de los presupuestos municipales de 2026 al presentar Compromís un escrito cuestionando la validez de la convocatoria por no estar a tiempo a disposición de los concejales la documentación sobre las cuentas, de acuerdo con los plazos previstos por el reglamento de administraciones públicas. La alcaldesa, Àngels Boix, envió convocatoria el pasado viernes a los concejales para la celebración de una comisión informativa de hacienda, personal y actividades económicas a las 13 horas del 18 de febrero, víspera de la festividad de San José y, posteriormente, a las 14 horas, una sesión plenaria extraordinaria para aprobar tres puntos, entre ellos el presupuesto municipal de 2026, que habría de relevar a las cuentas actuales, prorrogadas desde 2024. No obstante, el expediente relativo al presupuesto de gastos e ingresos no ha estado disponible para los regidores hasta anteayer, lunes 16 de marzo, lo que, según explica la concejala de Compromís, Raquel Coronado, “incumple el ROF de las administraciones públicas en cuanto a los plazos para poner a disposición de los concejales la documentación de un pleno extraordinario”. Esta advertencia fue expuesta ayer por el edil de Compromís en la comisión informativa previa al pleno, lo que llevó a una deliberación entre la secretaria y la interventora municipales que, finalmente, plantearon validar la documentación entregada fuera de plazo por medio de una votación en la misma comisión informativa, y ésta se saldó con 3 votos a favor (PSOE) y 4 votos en contra (PP y Compromís), lo que dejó fuera del orden del día del pleno el punto 3, los presupuestos municipales de 2026.

Una fecha controvertida

La convocatoria de la comisión informativa y del plenario en víspera de festivo ya generó controversia el pasado viernes. El grupo popular se quejó de que se les llamara a participar en dos actos municipales en plenas fallas. Según ha relatado el portavoz del PP, cuatro de los siete concejales del grupo popular de l’Alcúdia son falleros. Entre ellos hay, incluso, una fallera mayor, Oreto Martorell, y un presidente de comisión, Jorge Corberá, ambos de la falla Tirant lo Blanc. “Si ya es apresurado analizar la información de los presupuestos con el plazo que impone una convocatoria extraordinaria, si ésta se hace en plenas fallas y con más de la mitad de regidores falleros, es aún más difícil”, explica el portavoz del PP en el Ayuntamiento de l’Alcúdia. El pasado lunes, los populares presentaron por registro de entrada un documento solicitando el cambio de fecha para las reuniones municipales, sin obtener respuesta. Ayer por la mañana, Arnandis, anunció que iba a pedir la palabra al inicio del pleno para exponer su protesta “porque se lleven temas de tanta importancia para el municipio a través de una convocatoria extraordinaria”. También tenía previsto quejarse por plantear “a toda prisa en el pleno los presupuestos, que están prorrogados desde 2024”. Esta segunda medida no les llegó a hacer falta, porque la moción presentada por Compromís en la comisión informativa hizo decaer el debate de los presupuestos del pleno.

La alcaldesa pide cerrar la ventana para evitar la música y los petardos

Así las cosas, el pleno se celebró a las 14 horas del 18 de marzo. Y por tratarse de un día fallero, los concejales del PP acudieron a la sesión con charanga y todo, incluso les han acompañado miembros de la falla Tirant lo Blanc, entre ellos los dos ediles populares falleros, Oreto Martorell y Jorge Corberá, vestidos con la indumentaria valenciana. La irrupción de algunos falleros en el salón de plenos, y la música de la charanga y los petardos a la puerta del consistorio provocaron la llamada al orden de la alcaldesa, Àngels Boix, que agradeció a los festeros su presencia: “Estoy muy agradecida de que estéis aquí, ya que muchos es la primera vez que venís, pero sí os pido seriedad, igual como la he pedido al PP”. “Esto no es ningún teatro ni ningún cine para estar todo el rato riendo de los comentarios”, ha advertido. Y también pidió: “Si hay alguna persona que está consumiendo alcohol, le pido que por favor, lo retire”. Ya iniciado el pleno la alcaldesa solicitó cerrar la ventana porque el sonido de la música y los petardos dificultaba escuchar las intervenciones de los regidores. Finalmente, la sesión se desarrolló de forma tranquila, con mucho colorido entre el público, ataviado con vestimentas fallera, y con sólo dos puntos en el orden del día: la aprobación de un reconocimiento extrajudicial de crédito, que fue validada con el voto de calidad de la alcaldesa, al tener en contra a los 7 regidores del PP y haberse abstenido Compromís; y la aprobación de la modificación de la plantilla de personal, aceptada con los 7 votos del PSOE y la abstención de la oposición.

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Desatascar las partidas bloqueadas

Desde Compromís valoran positivamente que los presupuestos se queden encima de la mesa para tener tiempo “de analizar la documentación y poder negociar mejoras” que permitan desatascar la aprobación de las cuentas municipales y evitar que “partidas importantes como la de subvenciones y la de inversiones reales continúen bloqueadas”, indica Raquel Coronado.