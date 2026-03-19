Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallera Mayor OfrendaTiempo ValènciaFotos Ofrenda 17 de marzoFotos Ofrenda 18 marzoTraje María José CataláJuan Roig y familiaNit de Foc
instagramlinkedin

Vaivén

La presidenta de la JLF de Alzira acaba las fallas con muleta por un esguince

Paqui Valles apoyada en una muleta, esta mañana de San José.

Paqui Valles apoyada en una muleta, esta mañana de San José. / C. Llorca Ibáñez

Redacción Levante-EMV

Alzira

La presidenta de la Junta Local Fallera de Alzira, Paqui Vallés, ha acabado las fiestas con el apoyo de muleta tras sufrir un esguince en la tarde-noche del primer día del programa oficial de actos cuando, tras la entrega de premios, las autoridades acompañaban a los representantes de Camí Nou a su falla para plantar el banderín del primer premio. Una multa y un paso por el fisio para recuperarse lo más rápido posible y poder asistir a todos los actos del que es su último año en el cargo. Mala pata.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los pescadores de Cullera, València y Gandia se rebelan contra la extracción de arena en su principal caladero
  2. Decepción total en la comisión Camí Nou de Alzira al desplomarse la falla más alta de su historia
  3. Camí Nou pasa de la desolación tras caer la falla a la euforia por ganar en la Especial de Alzira 14 años después
  4. La plantilla del servicio de recogida de basura convoca una huelga indefinida en Carcaixent
  5. Polémica en Cullera por la falla de Plaça Mongrell: la comisión denuncia el incumplimiento del artista y este un impago
  6. Más del 80 % de los municipios de la Ribera cuenta con alguna falla en activo
  7. Sin extintores ni medios para controlar derrames contaminantes: así operaba al desguace clandestino descubierto en la Ribera
  8. Las fallas de Especial dibujan un nuevo ‘skyline’ en Alzira

La presidenta de la JLF de Alzira acaba las fallas con muleta por un esguince

La presidenta de la JLF de Alzira lamenta la "poca empatía" recibida durante su mandato y no optará a la reelección

La presidenta de la JLF de Alzira lamenta la "poca empatía" recibida durante su mandato y no optará a la reelección

Sant Joan logra con una falla de vareta sobre cultivos perdidos el premio a la más sostenible de Alzira

Sant Joan logra con una falla de vareta sobre cultivos perdidos el premio a la más sostenible de Alzira

Cullera confirma el lleno en Fallas y encara una Semana Santa de récord

Cullera confirma el lleno en Fallas y encara una Semana Santa de récord

En directo | Así se vive la Cremà en las comarcas valencianas

En directo | Así se vive la Cremà en las comarcas valencianas

Estos son los horarios de la "nit de la cremà" en Alzira y Carcaixent

Estos son los horarios de la "nit de la cremà" en Alzira y Carcaixent

La declaración de emergencia sanitaria no logra erradicar la basura de las calles de Carcaixent tras una semana de huelga

Beitia: “Hemos hecho bien las cosas, sin viento la falla Camí Nou no hubiera caído”

Beitia: “Hemos hecho bien las cosas, sin viento la falla Camí Nou no hubiera caído”
Tracking Pixel Contents