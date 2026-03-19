Vaivén
La presidenta de la JLF de Alzira acaba las fallas con muleta por un esguince
Alzira
La presidenta de la Junta Local Fallera de Alzira, Paqui Vallés, ha acabado las fiestas con el apoyo de muleta tras sufrir un esguince en la tarde-noche del primer día del programa oficial de actos cuando, tras la entrega de premios, las autoridades acompañaban a los representantes de Camí Nou a su falla para plantar el banderín del primer premio. Una multa y un paso por el fisio para recuperarse lo más rápido posible y poder asistir a todos los actos del que es su último año en el cargo. Mala pata.
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