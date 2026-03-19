Sollana tropieza en la carrera por concursar en el mítico concurso Grand Prix

Sollana no figura en la lista de los doce pueblos escogidos para participar este verano en el mítico concurso de RTVE Grand Prix. El canal de televisión anunció ayer los nombres de los municipios que concursarán y en ellos no aparece la localidad ribereña. La competencia era grande, ya que en esta edición han sido 1.034 los pueblos invitados a participar. Ochenta y tres pasaron a la siguiente fase, entre ellos Sollana, y de esta última han salido los 12 que participarán el próximo verano, sin ningún municipio valenciano.

El Ayuntamiento de Sollana inició a principios de este mes la búsqueda de los 35 integrantes de la “cuadrilla” que habría de participar en el concurso. El Grand Prix es un programa líder de audiencia en las noches del verano y uno de los concursos más populares y recordados de la televisión. Enfrenta cada verano a pueblos de toda España con pruebas que combinan la habilidad física, la resistencia, la agilidad o la destreza y que persiguen la diversión poniendo también a prueba la tolerancia al ridículo de los participantes y el buen humor. Por ello, el consistorio inició la búsqueda de personas con energía, ganas de pasarlo bien y espíritu de equipo, que debían cumplir los siguientes requisitos: tener entre 18 y 35 años, estar empadronado/a en Sollana, tener buena forma física y no padecer ninguna patología o limitación médica que impida participar con normalidad en las pruebas. Para ello inició una campaña de suscripción tras anunciar a la población su decisión de participar en la selección.

El relevo de l’Olleria

A pesar del interés y la ilusión por participar, el municipio no ha superado el proceso de selección para la edición prevista para el verano de 2026. Con su candidatura, Sollana aspiraba a tomar el relevo de l’Olleria, el pueblo que representó a la Comunitat Valenciana en la edición de 2025, y llevar el nombre del municipio valenciano a uno de los concursos más populares de la televisión española. El emblemático concurso Grand Prix, regresó con éxito a la parrilla en 2023 tras más de una década de ausencia, recuperando un formato que había dejado de emitirse en 2009 y que forma parte del recuerdo televisivo de varias generaciones. Su fórmula sigue intacta y continúa generando una enorme expectación: enfrentar a distintos pueblos de la geografía española en una serie de pruebas físicas y de ingenio que combinan habilidad, resistencia, trabajo en equipo y mucho humor.

Junto a Sollana, otros tres municipios de la Comunitat Valenciana anunciaron su interés por participar en Grand Prix: Vilallonga, Daimús y Xaló, optaron a formar parte del proceso de selección del concurso de RTVE, movilizando también a vecinos y vecinas para intentar representar a sus localidades en el conocido formato televisivo. Tampoco han conseguido formar parte de las localidades escogidas.