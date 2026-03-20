El Alzira FS abre la Final 4 de la Supercopa de la C. Valenciana contra el anfitrión

La Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana ha aprovechado el parón de la liga de Primera División de fútbol sala para programar la Final 4 de la Supercopa de la Comunitat Valenciana en Cocentaina. A esta cita llegan los tres primeros clasificados, Servigroup Peñíscola, Family Cash Alzira y Levante UD y el mejor segundo y anfitrión, el Ye Faky donde juega el ex del Alzira, Gabri.

Los alzireños se enfrentarán mañana sábado a las 18’30 horas a los contestanos mientras que el Peñíscola y Levante se verán las caras a las 16 h. Los alicantinos son cuartos en la liga en Segunda B y están en zona play-off de ascenso. “Esperemos que suban en dos meses, pero que haya derbi contra nosotros (en primera)”, comentaba Braulio Correal. Los ribereños no podrán aprovechar el torneo “para rodar a los jugadores menos habituales” porque las bajas siguen provocando que solo puedan convocar a nueve jugadores de campo y dos porteros. Con el filial en Preferente, Braulio tampoco puede echar mano del juvenil “que también está muy mermado por las lesiones de Mauro y el cullerense Alejandro, así como Aarón, tocado del menisco”. Depende como quede la semifinal contra El Pilar, sabrá si podrá tirar mano de algún jugador más. Por lo pronto, Braulio seguirá sin disponer de Yunii, Cola, Darrieer y Peiró.

Los juveniles dirigidos por José Carlos Iñigo son líderes destacados doce puntos sobre el segundo en Liga Autonómica y tiene cerca el ascenso a División de Honor -que ya lograra el propio técnico como jugador en 2007. Después de superar diversas fases, llega a esta Final Four contra tres equipos de la máxima categoría juvenil. El Segorbe y el Nueva Elda juegan la otra semifinal.

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Foto: Adrián Lupiáñez