La "cremà" deja en Alzira trece toneladas más de cenizas y restos de fallas que el año anterior

Si las cenizas que retira el servicio de limpieza la noche de la "cremà" tienen relación directa con el tamaño de los monumentos, las fallas plantadas este año en Alzira eran más grandes que las de 2025. El dispositivo especial de limpieza desplegado por el ayuntamiento, a través de la empresa concesionaria Fovasa, ha recogido esta noche un total de 346 toneladas de cenizas, arena, césped y restos de material que se utiliza en la ornamentación de las fallas, según los datos facilitados por la concejalía de Servicios para la Ciudad. La cifra supone trece toneladas más que el año anterior, cuando este mismo dispositivo recogió 333 toneladas. Especialmente las fallas de la Sección Especial eran este año monumentales.

Trabajos de limpieza en el emplazamiento de la falla El Mercat. / Levante-EMV

Fovasa ha movilizado en la madrugada de este viernes una flota de vehículos compuesta por seis camiones bañera, cuatro tractores con remolque, una cuba, dos multilift, una pala frontal y cinco mixtas y un total de 25 operarios distribuidos en siete equipos que han iniciado la retirada de residuos inmediatamente después de que las llamas consumieran las primera fallas. La operación de recogida de residuos procedentes de la "cremà" ha terminado a las 6,30 de la mañana y, acto seguido, los operarios de la empresa se han dedicado especialmente a los accesos a colegios mientras que a lo largo del día de hoy está previsto que se baldeen todas las calles.

El dispositivo ha retirado exactamente 345.870 kilos de residuos en es proceso de intentar que la ciudad recupere la normalidad cuanto antes después de una semana intensa en la que el buen tiempo ha propiciado la presencia masiva en las calles, tanto de falleros como de no falleros y visitantes que se han acercado a visitar los monumentos o disfrutar del ambiente festivo.

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El concejal del área, Enrique Montalvá, ha agradecido la labor de los trabajadores de Fovasa "por el esfuerzo, la rápida intervención y al coordinación en las labores de limpieza durante todos los actos falleros, las 'mascletaes' y especialmente la larga noche de la 'cremà'", así como la colaboración de los cuerpos de seguridad durante las labores de limpieza. El edil se ha mostrado satisfecho por el funcionamiento del servicio de limpieza durante todas las fiestas, "dentro de las posibilidades" en unas fallas con una masiva afluencia, que también se traduce en mayor suciedad en las calles. En principio, no hay daños en el mobiliario urbano más allá de una papelera quemada -antes de las fiestas sí ardieron cuatro contenedores en el barrio de l'Alquerieta- y si bien el edil ha comentado que aún se tardará algunos días en recuperar la normalidad completa en las calles, ha señalado que la gente "se tiene que mentalizar" que ya no se pueden tirar petardos ni tracas, que vuelven a ensuciar las calles, y que se debe respetar la normal convivencia.