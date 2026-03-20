Cullera retira más de 30 bicis abandonadas en una campaña contra el uso indebido del espacio público

Cullera ha intensificado en las últimas semanas su lucha contra el uso indebido del mobiliario urbano con una actuación destacada: la retirada de más de una treintena de bicicletas que permanecían abandonadas y encadenadas a farolas, bancos y otros elementos públicos del municipio.

La intervención, llevada a cabo por la Policía Local, se enmarca dentro de una campaña impulsada recientemente para preservar el buen estado del espacio público y garantizar su uso adecuado por parte de la ciudadanía. Según fuentes municipales, muchas de estas bicicletas llevaban meses sin ser utilizadas, presentaban un evidente estado de deterioro o habían sido dejadas en lugares no habilitados para su estacionamiento.

El operativo se ha desarrollado en distintos puntos del término municipal, donde los agentes han procedido a identificar, señalizar y finalmente retirar aquellos vehículos que incumplían la normativa vigente. En algunos casos, las bicicletas obstaculizaban el paso de peatones o afectaban a la accesibilidad, especialmente en aceras estrechas o zonas de gran afluencia.

Desde el consistorio subrayan que esta campaña no tiene un carácter recaudatorio, sino pedagógico, y busca concienciar sobre la importancia de respetar el mobiliario urbano y hacer un uso responsable de los espacios compartidos. Asimismo, recuerdan que existen zonas habilitadas específicamente para el estacionamiento de bicicletas.

La Policía Local de Cullera advierte de que este tipo de controles continuará en el tiempo, con el objetivo de evitar la proliferación de elementos abandonados en la vía pública y contribuir a una imagen más ordenada y cuidada de la ciudad.

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El Ayuntamiento de Cullera ha realizado un llamamiento a los vecinos para que retiren aquellos vehículos en desuso y colaboren en el mantenimiento del entorno urbano, una responsabilidad compartida que, insisten, redunda en la calidad de vida de todos.