Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cremà explosiónHeridos cremà AlbericFotos Ofrenda 17 de marzoFotos Ofrenda 18 marzoTraje María José CataláJuan Roig y familia
instagramlinkedin

Cullera retira más de 30 bicis abandonadas en una campaña contra el uso indebido del espacio público

La Policía Local intensifica la vigilancia para liberar calles y plazas de ciclos anclados de forma irregular al mobiliario urbano y mejorar la convivencia vecinal

Algunas de las bicicletas retiradas por la Policía Local de Cullera.

Algunas de las bicicletas retiradas por la Policía Local de Cullera. / Levante-EMV

Joan Gimeno

Joan Gimeno

Cullera

Cullera ha intensificado en las últimas semanas su lucha contra el uso indebido del mobiliario urbano con una actuación destacada: la retirada de más de una treintena de bicicletas que permanecían abandonadas y encadenadas a farolas, bancos y otros elementos públicos del municipio.

La intervención, llevada a cabo por la Policía Local, se enmarca dentro de una campaña impulsada recientemente para preservar el buen estado del espacio público y garantizar su uso adecuado por parte de la ciudadanía. Según fuentes municipales, muchas de estas bicicletas llevaban meses sin ser utilizadas, presentaban un evidente estado de deterioro o habían sido dejadas en lugares no habilitados para su estacionamiento.

El operativo se ha desarrollado en distintos puntos del término municipal, donde los agentes han procedido a identificar, señalizar y finalmente retirar aquellos vehículos que incumplían la normativa vigente. En algunos casos, las bicicletas obstaculizaban el paso de peatones o afectaban a la accesibilidad, especialmente en aceras estrechas o zonas de gran afluencia.

Desde el consistorio subrayan que esta campaña no tiene un carácter recaudatorio, sino pedagógico, y busca concienciar sobre la importancia de respetar el mobiliario urbano y hacer un uso responsable de los espacios compartidos. Asimismo, recuerdan que existen zonas habilitadas específicamente para el estacionamiento de bicicletas.

La Policía Local de Cullera advierte de que este tipo de controles continuará en el tiempo, con el objetivo de evitar la proliferación de elementos abandonados en la vía pública y contribuir a una imagen más ordenada y cuidada de la ciudad.

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento de Cullera ha realizado un llamamiento a los vecinos para que retiren aquellos vehículos en desuso y colaboren en el mantenimiento del entorno urbano, una responsabilidad compartida que, insisten, redunda en la calidad de vida de todos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Seis niños heridos en la 'cremà' de una falla infantil en Alberic al salir contra el público los fuegos artificiales
  2. Decepción total en la comisión Camí Nou de Alzira al desplomarse la falla más alta de su historia
  3. Camí Nou pasa de la desolación tras caer la falla a la euforia por ganar en la Especial de Alzira 14 años después
  4. Polémica en Cullera por la falla de Plaça Mongrell: la comisión denuncia el incumplimiento del artista y este un impago
  5. Más del 80 % de los municipios de la Ribera cuenta con alguna falla en activo
  6. Los pescadores de Cullera, València y Gandia se rebelan contra la extracción de arena en su principal caladero
  7. Lo que más me ha dolido es la poca empatía de la gente, ha sido muy difícil aguantar esa presión
  8. Devoción y tradición se unen en una ofrenda multitudinaria en Alzira

Alberic transformará un antiguo molino de arroz en una sala para conciertos y actos

Alberic transformará un antiguo molino de arroz en una sala para conciertos y actos

La "cremà" deja en Alzira trece toneladas más de cenizas y restos de fallas que el año anterior

La "cremà" deja en Alzira trece toneladas más de cenizas y restos de fallas que el año anterior

Cullera retira más de 30 bicis abandonadas en una campaña contra el uso indebido del espacio público

Cullera retira más de 30 bicis abandonadas en una campaña contra el uso indebido del espacio público

La falla atribuye a una caja pirotécnica defectuosa el accidente en la ‘cremà’ infantil en Alberic

La falla atribuye a una caja pirotécnica defectuosa el accidente en la ‘cremà’ infantil en Alberic

El Xúquer acogerá la primera competición de alto nivel de pádel surf en un río

Willy Wonka i la pala destructora

Willy Wonka i la pala destructora

La Ribera estira el calendario fallero hasta después de Pascua

La Ribera estira el calendario fallero hasta después de Pascua

Así te hemos contado la Cremà en las comarcas valencianas

Así te hemos contado la Cremà en las comarcas valencianas
Tracking Pixel Contents