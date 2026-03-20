La falla atribuye a una caja pirotécnica defectuosa el accidente en la ‘cremà’ infantil en Alberic

El accidente ocurrido anoche en Alberic en el arranque de la ‘cremà’ de la falla infantil “ha quedado en un susto”, aseguran el presidente de la comisión fallera, Óscar Sevilla, y el alcalde, Toño Carratalà. La niña de dos años que fue ingresada en el hospital La Fe tras sufrir quemaduras por una de las bengalas que salió despedida volvió anoche a casa, y los otros cinco niños presentan quemaduras leves, asegura el alcalde de Alberic, Toño Carratalà.

Todo pasó en el inicio de la ‘cremà’ del monumento infantil de la falla municipal. El disparo de la primera caja de fuegos artificiales que da comienzo a la quema se convirtió en un baile de bengalas que salieron disparadas desde el monumento hacia un lateral, alcanzando al público que esperaba a ver arder la falla infantil junto a la avenida de la Glorieta. En la primera fila, la gran mayoría eran niños, y ellos resultaron los más afectados: las bengalas provocaron quemaduras a seis menores, todos ellos integrantes de la falla, la más afectada fue una niña de 2 años que dormía en su carrito que, a causa de las heridas fue trasladada de inmediato al hospital La Fe. Según explica el alcalde, la pequeña “sufrió quemaduras leves, de segundo grado”. “Anoche mismo ya volvió a casa. Están todos los niños con sus familias, les han pautado curas, afortunadamente no ha sido más”, reconoce.

Anulan el castillo de la 'cremà' de la falla grande" por precaución"

En cuanto al origen del accidente, también coinciden en que se debió a que la caja pirotécnica que debía abrir la ‘cremà’ estaba defectuosa: “Era una caja profesional y fue disparada por un equipo de pirotécnicos, que estaban allí para hacerse cargo de la ‘cremà’ de la falla. Parece que un tubo se agujereó y los cohetes salieron disparados hacia el público”, detalla el alcalde, que dice desconocer el nombre de la empresa responsable del disparo. La rápida actuación de los pirotécnicos, que vertieron arena sobre la caja, consiguió apagar el fuego. Calculan que sólo salieron diez o doce disparos del total de la caja. Tras esto, como ya adelantó ayer Levante-EMV, la comisión fallera, de acuerdo con el ayuntamiento, decidió anular el castillo de fuegos artificiales que debía disparar esta misma empresa pirotécnica justo antes de la ‘cremà’ de la falla grande “por precaución”. Carratalà asegura que esta idea partió de la falla “por seguridad para todos”, y asegura que felicitó a la comisión por esta decisión.

El accidente generó gran revuelo entre la gente que rodeaba el monumento y aguardaba a disfrutar con la ‘cremà’. Se vivieron momentos de tensión y nervios, como los descritos por algunos de los asistentes a este periódico: "Ya había tirado la traca y la primera carcasa de esa caja ha salido hacia arriba, pero la segunda ya ha salido hacia la gente", relataba Regina García, testigo presencial del incidente, que casi recibió uno de los impactos. Ella estaba en la puerta de la heladería la Jijonenca, y desde allí vivió cómo todo el mundo quería entrar “porque nos venían encima”. El empujón de un hombre evitó que no le alcanzara una bengala, explicó y señaló que todo había sucedido en pocos segundos. No obstante, subrayó que, “al otro lado de la calle posiblemente ni se han enterado".