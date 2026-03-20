Guardias civiles salvan a un anciano atragantado mientras comía en un bar de Cullera
La pericia y la rapidez de los agentes fueron claves para la rápida recuperación del hombre
Lo que prometía ser una comida tranquila de domingo en un bar de Cullera estuvo a punto de transformarse en tragedia. Un hombre de 86 años, que disfrutaba del almuerzo junto a su esposa, sufrió un atragantamiento severo que lo dejó al borde de la muerte. Eran aproximadamente las 14:00 horas del 17 de marzo cuando saltaron todas las alarmas. Al llegar al lugar, los agentes de la Guardia Civil se encontraron con una escena desesperante: el hombre estaba desmayado y en posición lateral, no respiraba, no presentaba reacción a estímulos y sus labios mostraban un tono morado (cianosis), señal inequívoca de falta de oxígeno; además, expulsaba restos de comida y líquido, lo que confirmaba la asfixia por atragantamiento.
Sin un segundo que perder, los efectivos aplicaron sus conocimientos en primeros auxilios. La clave del éxito fue la ejecución precisa de la maniobra de Heimlich, una técnica de compresiones abdominales diseñada para liberar las vías respiratorias. La rapidez y la pericia de los agentes fueron los factores determinantes, ya que en estos casos, cada segundo cuenta entre un susto recuperable y un desenlace fatal. Tras lograr que el anciano volviera a respirar y recuperara la consciencia, los servicios médicos se hicieron cargo de la situación, trasladándolo al hospital para una revisión completa. Gracias a la "Benemérita", este vecino de Valencia podrá contar la historia.
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