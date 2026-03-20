El hospital de Alzira atiende a tres personas por la explosión de petardos durante las Fallas
Dos niños de 7 y 11 años presentaban heridas superficiales y un varón de 40 una fractura de falange distal
Alzira
Las Fallas de 2026 se cerraron con un susto monumento en Alberic, donde una caja de fuegos artificiales que se disparaba como preámbulo de la ‘cremà’ de una falla infantil provocó quemaduras leves a seis niños, aunque el Departamento de Salud de la Ribera contabiliza otras tres personas atendidas en el hospital con heridas derivadas de la manipulación de petardos.
Fuentes del departamento detallan por un lado, la atención prestada a dos niños de 11 y 7 años que presentaban heridas superficiales, mientras que un varón de 40 años fue atendido por factura de falange distal y herida en una uña.
Suscríbete para seguir leyendo
- Seis niños heridos en la 'cremà' de una falla infantil en Alberic al salir contra el público los fuegos artificiales
- Decepción total en la comisión Camí Nou de Alzira al desplomarse la falla más alta de su historia
- Camí Nou pasa de la desolación tras caer la falla a la euforia por ganar en la Especial de Alzira 14 años después
- Polémica en Cullera por la falla de Plaça Mongrell: la comisión denuncia el incumplimiento del artista y este un impago
- Más del 80 % de los municipios de la Ribera cuenta con alguna falla en activo
- Los pescadores de Cullera, València y Gandia se rebelan contra la extracción de arena en su principal caladero
- Lo que más me ha dolido es la poca empatía de la gente, ha sido muy difícil aguantar esa presión
- Devoción y tradición se unen en una ofrenda multitudinaria en Alzira