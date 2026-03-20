El hospital de Alzira atiende a tres personas por la explosión de petardos durante las Fallas

Las Fallas de 2026 se cerraron con un susto monumento en Alberic, donde una caja de fuegos artificiales que se disparaba como preámbulo de la ‘cremà’ de una falla infantil provocó quemaduras leves a seis niños, aunque el Departamento de Salud de la Ribera contabiliza otras tres personas atendidas en el hospital con heridas derivadas de la manipulación de petardos.

Fuentes del departamento detallan por un lado, la atención prestada a dos niños de 11 y 7 años que presentaban heridas superficiales, mientras que un varón de 40 años fue atendido por factura de falange distal y herida en una uña.