Un músico militar toma la batuta en la falla Plaça Major d’Alzira

Con las ascuas de la falla aún encendidas, los falleros de Plaça Major se encerraron anoche en su carpa para celebrar la asamblea para la renovación de la directiva. Es un caso insólito en Alzira y, a pesar del cansancio acumulado y de las horas intempestivas, unos 450 falleros (de los 650 con que cuenta la falla) asistieron a este tradicional acto que endulzan con un chocolate caliente. Una breve reunión de expresidentes celebrada por la mañana sirvió para consensuar el nombre del nuevo candidato a la presidencia de la comisión. Y este nombre fue anunciado en la reunión de madrugada y validado por aclamación por los presentes.

El nuevo presidente para los próximos dos años es Fernando Parrilla, músico militar en la reserva, natural de Alzira pero que ha ejercido profesionalmente por media España: Madrid, Cádiz, Pontevedra, Zaragoza… Sus dos últimos años activo los pasó destinado en Capitanía General en València. Llegó a la Falla Plaça Major en 2005. “Volver a una falla era volver a Alzira”, dice y se enroló en esta nueva misión para recuperar amistades y hacer otras nuevas, y para que sus hijos se vincularan a su ciudad natal, explica. Los últimos cuatro años ha ido asumiendo responsabilidades en la falla: empezó en la comisión de charanga, de ahí pasó a la comisión de cultura, donde ha compartido tiempo y desempeño con su mujer, Maribel Castellanos, también alzireña, nómada y, después, fallera de Plaça Major. “Nuestras propuestas y trabajo gustaron mucho”, asegura. Y el año pasado le propusieron ocupar el cargo de vicepresidente de cultura.

Hace diez días, el ya expresidente, Ramón Estevan, le planteó la posibilidad de relevarle al frente de la falla y, como músico que es, tomar la batuta para dirigir a la comisión más numerosa de Alzira. “Me lo dijo cuando empezaba la semana fallera, lo pensé poco, me sentía en la obligación de devolverle a esta falla todo lo que me ha dado, lo que nos ha dado a mi familia en estos años”, manifiesta. Toda la familia ha sido fallera, la única que ya no lo es es su hija, “porque vive en Zaragoza”, pero su hijo sí continúa en la comisión. Aunque su hija ya no es fallera, hoy ya ha estado trasladándole ideas y propuestas para su nuevo ejercicio. “Me has pillado delante del ordenador, recibiendo propuestas y preparando el nuevo ejercicio. Ya estoy trabajando de pleno. Esta mañana con el desmontaje de la carpa y ahora tratando de configurar la nueva junta directiva, que ocupa a más de cien personas”.

"Estevan ha hecho un trabajo excepcional"

Parrilla espera contar con Estevan en la nueva directiva: “Ha hecho un trabajo excepcional, y yo necesito contar con la gente que quiera seguir y que me pueda dar tranquilidad, porque hay mucho trabajo que hacer”. Asegura que será “continuísta” pero aportará su punto de vista, más centrado en el ámbito cultural. Uno de los retos es la dificultad para ampliar el censo por la imnposibilidad de ampliar la carpa, como publicó Levante-EMV. Parrilla mantiene el criterio de su reglamento de priorizar la entrada de aquellos con vínculos familiares directos, porque “Plaça Major es una falla de ambiente familiar”.

Tiene de plazo hasta el 25 de abril para configurar su equipo. Ese día se celebran en el casal las paellas de fin de ejercicio, un encuentro que se aprovecha para presentar a la nueva junta directiva y dar a conocer a las nuevas falleras mayores y el presidente infantil de 2027. Asegura que ya está recibiendo propuestas. El período permanecerá abierto hasta el 10 de abril y, a partir de esa fecha, según las candidaturas, deberán valorar cuál reúne más posibilidades de desempeñar el cargo según la antigüedad en la falla y otros criterios.