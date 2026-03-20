Dos palistas de Algemesí se consolidan entre los mejores del fondo español

Dos algemesinenses entre los mejores del fondo español. Maria Martínez (en mujer sub-23 K-1) e Izan Aliaga (en hombre sub-23 K-1) se colgaron sendas medallas, la primera de oro y el segundo de bronce, en el Campeonato de España de invierno, disputado en Sevilla sobre cinco kilómetros para todas las categorías excepto para los paracanoe, que competían sobre tres kilómetros.

Martínez (19 años), del Scooter de Algemesí, demostró, a pesar de ser una gran velocista, que domina las carreras de resistencia. No en vano, nunca se ha bajado del podio en un campeonato de España de fondo de invierno. En esta ocasión no iba a ser menos. En la salida impuso su gran explosividad y enseguida se colocó en el grupo de cabeza, de casi quince palistas. Al salir del primer giro, al kilómetro y medio, se formó un grupo de seis, entre las que se encontraba la algemesinense.

Poco antes de la boya de los tres kilómetros se produjo el primer ataque fuerte. Martínez iba por dentro, en teoría la parte buena, pero recibió un toque por detrás que le hizo perder bastante espacio con las de cabeza. No se descentró y en pocos metros ya estaba con las mejores. El grupo se mantuvo unido, y, en la última ciaboga, a falta de 500 metros, al ir por fuera Martínez se quedó rezagada en cuarta posición junto con Daniela Heredia (Tartessos de Huelva). Parecía que iba a luchar por el bronce. Pero “tenía todas las medallas en el campeonato de invierno menos la de oro, y lo iba a dar todo para conseguirlo”, señala la del Scooter. Y así fue. Descolgó a Heredia, se situó a la altura de las que comandaban, Claudia Calderón (Iuxtanam de Mérida) y María Paraja (Fluvial de Lugo), y en un esprint muy largo también las soltó y entró ganadora en solitario en meta, con 23:24:59. En esta categoría, Elena Pérez, del Piragüisme Cullera, finalizó en el puesto 40 (25:58:10).

Izan Aliaga, durante la prueba. / Levante-EMV

Por su parte Izan Aliaga (22 años), del Rías Baixas Boiro (Pontevedra), está ya instalado en la élite del fondo. No salió entre los primeros, pero a base de garra, al superar el kilómetro ya estaba en el grupo cabecero. Antes de cada boya había fortísimos tirones que Aliaga aguantaba con calma. Pero sabía que su fuerte no es el esprint final, por lo que en los últimos dos kilómetros cambió de ritmo en varias ocasiones para ir descolgando a rivales. Hasta que al salir de la última ciaboga, a 500 metros de meta, lanzó un ataque demoledor que le permitió llegar a los últimos cien metros en posición de podio. Después de un disputado esprint final, consiguió el bronce (21:26:51); venció Ernesto Goribar (21:24:75, Colindres de Santander) y fue plata Arturo Aguilar (21:25:98, Escuela de Piragüismo Aranjuez). Por su parte, los miembros del Scooter Marc Martínez, que volcó en la primera boya (23:46:48), y Enrique Oria (24:14:08) finalizaron en el puesto 54 y 57, respectivamente. En hombre sénior K-1, Iván Ribera (Piragüisme Cullera, 22:19:96) finalizó el 37, Marcos Climent, el 41 (de Sollana, que compite por el Club Piragüisme Silla, 22:25:77), Mario Masiá (Scooter de Algemesí, 22:44:49), el 51, y su compañero Carlos Moreno (23:16:71), el 53.

En las categorías de veteranos, también destacaron palistas de La Ribera. En hombre veterano 35-39 K-1, Carlos Moreno (22:10:45) y Marcos Climent (22:11:35), volvieron a competir y rozaron el podio al ser cuarto y quinto, respectivamente, y quedarse a poco más de diez segundos del bronce. Óscar Bueno, del Scooter d'Algemesí, quedó en el puesto 14 en hombres veteraron 40-44 K-1, con 23:42:59. En mujer 50-54 K-1, Arancha Cester, del Piragüisme Cullera, consiguió el octavo puesto (28:35:85). En cuanto a hombre 60-64 K-1, José Ribes, del Scooter, finalizó en el puesto 19 (27:02:24).

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En la modalidad paracanoe, cabe destacar el sexto puesto de María José Caballero, del Piragüisme Cullera (18:32:65).