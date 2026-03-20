La Ribera estira el calendario fallero hasta después de Pascua

Las fallas siguen en la Ribera. De las cenizas de los monumentos de las principales poblaciones, surgen nuevos ‘ninots’ que llenarán de fiesta seis municipios que prefieren retrasar sus fiestas josefinas para que no coincidan con las del ‘cap i casal’, a los que hay que sumar el denominado Monument de la Joventut, que arde en Sumacàrcer cada año el último fin de semana de mayo.

Las próximas en tomar el relevo son las de Càrcer. Ayer celebraron su ‘Nit de la Plantà’ y este sábado 21 de marzo celebrarán diversos actos: a mediodía tendrá lugar un pasacalle y a las 13 horas dará inicio la ofrenda de flores en la iglesia. Por la tarde,a partir de las 17,30 horas comenzará la cabalgata del ‘ninot’, que llenará de música y color la población gracias a la participación de la falla El Corralot, la única del municipio. Este domingo, 22 de marzo, a las 17 horas ofrecerán chocolate y buñuelos para todo el pueblo en la plaza del Santíssim Crist de l’Agonia, a las 17,30 horas empezarán las actividades de animación y juegos para los más pequeños y a las 19,30 horas se quemará la falla, dando por finalizadas las fiestas.

Batalla de charangas en Catadau

En el Marquesat, Catadau también inicia sus fiestas falleras este fin de semana. Mañana sábado tendrá lugar la ‘crida’, con un espectáculo de luces y música a partir de las 19 horas en la Plaça de l’Església. El miércoles 25 de marzo se procederá a la ‘plantà’, a partir de las 17,30 horas en la avenida Santa Bàrbara y a medianoche se celebrará la ‘Nit de l’Albà’. El viernes tendrá lugar la batalla de charangas, que precederá la ‘Nit de Disfresses’, con la actuación de la orquesta Dúo Mediterráneo. El sábado se celebrará la ofrenda de flores, a partir de las 18 horas. El domingo 29 de marzo será el día grande: a las 14 horas se disparará una ‘mascletà’ por la pirotecnia Hermanos Caballer (14 horas). A las 21 horas tendrá lugar la ‘cremà’ infantil y media hora después, arderá el monumento grande.

Las Fallas de Montserrat se celebran este año del 23 al 29 de marzo, con la participación de la Falla Montserrat y la Falla el Castellet, que trabajan activamente para mantener la tradición. Los actos principales serán la ‘plantà’, el miércoles 25, a partir de las 15 horas. El viernes 27 será el día dedicado a los niños y el sábado 28 se celebrará una ‘mascletà’ a las 14 horas y a partir de las 19 horas será la ofrenda. Esa noche se celebrará la Nit del Foc. Al día siguiente, a las 18,30 horas, comenzará la Cercavila d’Humor, que dará paso a la Nit de la Cremà: a las 20,30 horas arderà el monumento infantil y a las 21,30 horas, la falla grande, con fuegos a cargo de Hermanos Caballer.

En Turís, el 26 de marzo, sus cinco comisiones (Els Barris, Placeta del Marqués, Avda. Corts Valencianes, Plaça del Mercat y L’Antiga Fontanella) comenzarán los actos festivos. A las 22 horas se celebrará la cena de la ‘plantà’ y esa noche tendrá lugar la ‘Nit d'albaes’. El viernes 27, a falla Plaza del Mercado disparará una ‘minimascletà' en la Plaça Vicent Ribes y la falla Placeta del Marqués disparará una traca “rebosà” que irá desde los cuatro lados hasta la plazoleta. A las 23,30 horas, habrá una parada Mora a cargo de la falla Placeta del Marqués, y a medianoche, ‘correfoc’ a cargo de la falla Los Barrios. El sábado 28, a partir de las 18,30 horas, tendrá lugar la ofrenda de flores y a las 00,30 horas será la Gran Nit del Foc. El domingo 29 tendrán lugar diferentes ‘mascletaes’ a partir de las 14 horas. A las 19,30 horas se celebrará la Cavalcada del Foc y a partir de las 20,30 horas, las comisiones falleras irán quemando sus fallas infantiles. La Nit de la Cremà comenzará a las 23.00 horas.

Montroi y l'Énova: fiestas después de Pascua

Mañana, 21 de marzo, Montroi acogerá el Passacarrer de les Sinagües, a partir de las 11 horas, acto importante en las fiestas josefinas que, no obstante, no celebrarán sus actos principales hasta el primer fin de semana de abril, con la ‘plantà’ de los monumentos y otras actividades como pasacalles, entrega de recompensas, festival de paellas, la ofrenda de flores, la ‘dansà’ o el ‘tren faller. Y después de Montroi, llegará la fiesta a Sumacàrcer, el último fin de semana de mayo celebrarán la fiesta de la juventud, con la ‘plantà’ de un monumento fallero.

En l’Énova las fallas serán en después de Sant Vicent, aunque la falla El Masclet ya ha celebrado parte de los festejos, como la ‘crida’, la presentación o la cabalgata del ‘ninot’ en febrero.

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Miles de vecinos de estos municipios disfrutarán en los próximos días de la música, la pólvora, los desfiles, las verbenas y un amplio abanico de actividades. Como ya lo hicieron en el resto de poblaciones que celebran la fiesta coincidiendo con la festividad de San José y, también, en otros municipios, como Alfarb y Real, que la celebraron el primer fin de semana de marzo.