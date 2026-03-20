El viernes de resaca fallera y de final del ramadán deja las aulas vacías en institutos y colegios de Alzira

El día después de la ‘cremà’ ha comenzado con aulas más vacías de lo esperado en los centros educativos de Alzira: viernes, “resaca” fallera y fiesta del fin del ramadán, tres factores de riesgo para asegurar el absentismo en los colegios y, especialmente, en los institutos. Literal: clases sin alumnos en 3º y 4º de ESO en el IES La Murta, otras con, a lo sumo, media docena de estudiantes en el instituto Jaume I, y la misma tónica en el IES Josep Maria Parra. En los colegios también se ha notado hoy la baja asistencia de alumnos: las clases contaban con entre el 10% de colegiales en el CEIP Pintor Teodoro Andreu, y el 40% en el Santa Maria d’Aigües Vives de la Barraca, afectando a la totalidad de los centros educativos públicos de la ciudad.

“Lo del día 20 de marzo es inaguantable. No puedes avanzar”, comenta el director del IES Jaume I, Ricardo Fabra. “No era muy partidario de que dieran el 16 como festivo, porque se molesta a las familias. Creo que se tendría que valorar qué hacemos el día de después”, apunta. “Hoy es un día lectivo”, destaca el vicedirector del IES La Murta, Xavi Sarrión, quien asegura que el profesorado ha acudido con normalidad al centro y que en las aulas con más alumnos se avanza temario. No obstante, advierte que el hecho de que hayan coincido el fin de las fallas y el fin del ayuno musulmán con un viernes se ha notado: “Este año es el de menos afluencia que yo he vivido”. Y apela a la responsabilidad del alumnado y de las familias para cumplir con el calendario lectivo. De igual modo, en el instituto Josep Maria Parra se califica de “generalizado” el absentismo el 20 de marzo. “Sí que es verdad que otros años este día ha venido todo el alumnado musulmán, pero hoy no ha venido casi ninguno”, explica la directora, Àngela Masià. “Pienso que es mejor que sea festivo el 20 que el 16, porque ese día faltan a clase las falleras mayores y algún presidente, pero aún tienes una veintena de alumnos y puedes avanzar”, dice.

Cambio del calendario escolar en febrero

A finales de enero, los colegios públicos y concertados de Alzira elevaron una propuesta al Consell Escolar Municipal para solicitar que se declarara festivo el 16 de marzo, siguiendo el modelo de la ciudad de València. Las razones atribuidas eran los problemas de movilidad a causa del corte de calles y de la instalación de carpas falleras, que dificultaban la llegada a los centros educativos de los vehículos de las empresas de catering y también de las familias. Esta propuesta fue refrendada por el Consell Escolar Municipal con el único voto en contra del inspector de Educación y, a requerimiento de la Conselleria de Educación, se elaboró también un informe de la Policía Local para justificar esta medida excepcional, que supone añadir un festivo más que se deberá recuperar alargando un día más el curso, hasta el día 22 de junio.

La concejala de Educación, Virtuts Piera, no era partidaria de hacer festivo el día 16 de marzo. La propuesta generó debate entonces y traerá también cola: “Se debía de haber planteado cuando se decide el calendario escolar de Alzira. Contamos con tres festivos al año que podemos elegir dónde los ponemos. Es en ese momento cuando se debe plantear si queremos más días festivos en fallas o en otro momento”, considera. Para Piera, “alargar el curso es un error: el 22 de junio es lunes, ¿quién acudirá ese día a clase cuando ya se ha acabado el curso? Es otro día de absentismo garantizado”, anuncia. Piera considera que llevar el debate al Consell Escolar Municipal resta a las familias la posibilidad de participar y cree que debería haberse tratado en los consejos escolares de cada centro para tener en cuenta la postura de las familias. Además, explica la regidora, Alzira es una ciudad con gran implantación de la fiesta fallera. Con 35 comisiones, gran parte de la población participa de los actos y “el horario de la ‘cremà’ dificulta la normalidad al día siguiente”, explica Piera.

Las familias lamentan que el festivo no se haya debatido en los centros

Las familias, por su parte, lamentan que la baja afluencia de alumnos pueda afectar a los que sí acuden al centro y no pueden dar clase. Y deploran también que el cambio del calendario escolar se haya debatido directamente en el Consell Escolar Municipal, donde la representación de las familias es menor. “Nos encontramos con la propuesta allí y casi no pudimos ni reaccionar”, explica una de las madres con representación en el consejo. De hecho, el alto absentismo de hoy ha sido tema de debate entre las asociaciones que forman la Coordinadora d’AFA d’Alzira, que han elevado su inquietud a los centros.

La regidora Virtuts Piera recoge el guante de las familias y de los centros y asegura que se analizará el tema: “Hemos tenido la experiencia de este año y trataremos de solucionarlo”. Comenta que la Conselleria de Educación ya llamó la atención sobre la posibilidad de pedir días festivos extra y anunció que el curso que viene se tendrían que recuperar en las vacaciones de Navidad o de Pascua. No obstante, “si no lo regula la conselleria, lo haremos nosotros aquí en Alzira”, concluye.