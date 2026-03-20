El Xúquer acogerá la primera competición de alto nivel de pádel surf en un río

El pádel surf es un deporte en auge, tanto en ocio como en la modalidad competitiva, principalmente en el mar. Pero Vicent Tortajada, palista y presidente del Club Sup Sueca Race, tiene como objetivo que este deporte sea popular en el río, en el Júcar concretamente. La prueba es que el próximo 29 de marzo se disputará en el Júcar el Campeonato de Valencia, puntuable para la Liga del Mediterráneo, la pionera y la más prestigiosa de España. “Desde el club estamos muy satisfechos de organizar una competición de este nivel, la primera que se organiza en la provincia de Valencia y también la primera en un río”, destaca Tortajada.

En la regata habrá diversas categorías: los élite, que competirán sobre ocho kilómetros, con tres porteos, en los que los deportistas deberán bajar de la embarcación y correr con esta a cuestas cien metros y volver a subir para seguir paleando. “Queríamos darle más espectacularidad a la prueba aportando esta variante de porteos, propia del kayak, mi otro deporte”, explica Tortajada.

También competirán los “rookies” o novatos, sobre cuatro kilómetros, sin porteos. Las otras categorías serán sub-16, sub-14, sub-12, sub-10 i sub-8, que harán entre uno y tres kilómetros, también sin bajar de la tabla de pádel.

El tramo de regatas será entre Sueca y Riola. “Esperamos mucha participación porque estamos en el centro y a parte de los clubes valencianos, vendrán todos los de Alicante y Castellón. Además, al estar a principio de temporada, los palistas están muy motivados”, reconoce. El Club Pàdel Surf Sueca no escatimará en medios para esta competición, con los trofeos a los tres primeros, avituallamiento, camisetas, bolsa del deportista y servicio de bar.

Vicent Tortajada es una mente inquieta. Piragüista desde los nueve años, con multitud de medallas en campeonatos de España, mundiales y europeos en categoría máster, practica pádel surf desde hace poco más de un año. “Comencé a palear por mi hijo, lo llevaba a entrenar a Cullera, y me aficioné”, señala. Tortajada empezó a entrenar fuerte, a competir y a encadenar victorias y podios. “Por las competiciones en las que participaba el niño, conocí el Club Parres de Alicante, uno de los mejores de España, y me animaron a organizar una competición en Sueca, que ha cristalizado en esta prueba de la Liga del Mediterráneo”, concluye.

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Para este 2026 su objetivo es ganar la Liga del Mediterráneo en élite máster 40-49 y participar en el Campeonato de España, el Europeo y el Mundial.