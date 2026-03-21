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El Alzira viaja a Torrellano con la necesidad de ganar para engancharse a la salvación

Sapiña recupera a Jefri tras la sanción, pero son serias dudas Dieguito, Tanque y Traver

Tanque y Cristian celebran un gol.

Tanque y Cristian celebran un gol. / Rafa Asensio

David Chordà

Alzira

El municipal Isabel Fernández de Torrellano acogerá el domingo a las 11’30 h. el enfrentamiento entre dos equipos que no tienen su rumbo definido por la racha que llevan. Eso sí, los locales por lo menos tienen la tranquilidad de ver el descenso muy lejos (14 o 10 puntos si hay arrastres). La UD Alzira necesita la victoria para acercarse a la permanencia que tiene a cuatro unidades.

El Ath. Club Torrellano recibe al Alzira con el play-off a siete puntos, por lo que este objetivo se ve difícil de alcanzar a ocho jornadas para la conclusión. La entidad de esta pedanía ilicitana es propiedad de un grupo de empresarios colombianos que deseaban que el equipo fuera un trampolín para dar salida a jugadores jóvenes. Su primer técnico, José Manuel Mas, no lo entendía así y alineaba también futbolistas veteranos con los que llegaron a ir líderes del grupo hasta la novena jornada, cuando fue relevado por el Castellonense. Mas fue reemplazado por Jorge Perona que solo logró un empate y cinco derrotas. El tercer ocupante del banquillo fue el exfutbolista del Mallorca, Celta o Elche, Óscar Díaz, que hasta el momento era el director deportivo. Con el madrileño, los ilicitanos empezaron ganando al Vila-real C, Ontinyent y Hércules B y empatando en Castelló. Sin embargo, en las seis últimas jornadas solo ganó al Recambios Colón, empató contra el At. Levante y ha perdido cuatro encuentros (Atzeneta, Saguntino y los dos últimos contra Roda y Jove Español). “Con dos balones parados les ganaron los de Vila-real y con una transición y una defensa firme los de Sant Vicent”, explica Carlos Sapiña. El máximo goleador alicantino con nueve goles es el veterano de 35 años Raúl Ruiz “que es capaz de desatascar un partido. Ellos quieren tener el balón y acumulan muchos jugadores en ataque”, indicó.

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Deberemos hacerlo todo bien y no fallar en el aspecto defensivo, que tan caro nos está costando”, añade el técnico cullerense, que recupera a Jefrie tras la sanción. Seguirá sin poder contar con Manu Castillo y son serias dudas Dieguito, Tanque y Traver. Sí podría ser de la partida Cristian. “Los cuatro están haciendo grandes esfuerzos por las dolencias con las que están obligados a jugar”. A quien le ha pedido mucho más de lo que ofrecía es a Bryan. “Ahora puede y debe tener más protagonismo”, concluye. 

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