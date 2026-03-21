Carcaixent reclama prorrogar la emergencia sanitaria al desbordarse la basura en las calles por la huelga

El Ayuntamiento de Carcaixent no consigue eliminar la basura acumulada en las calles ocho días después del inicio de la huelga convocada por la plantilla de la concesionaria del servicio. La empresa contratada de forma extraordinaria para retirar esos residuos tras la declaración de la emergencia sanitaria está previsto que complete este sábado una primera vuelta a todo el casco urbano, pero muchas de las calles por las que ya ha pasado están peor que antes. El gobierno municipal ha solicitado el aval de Salud Pública para prolongar la declaración de la emergencia sanitaria al objeto de poder retirar esos nuevos residuos sin vulnerar el derecho a la huelga de los trabajadores, según ha explicado la alcaldesa de la localidad, Carolina Almiñana, que ese encuentra a la espera de un nuevo informe de la inspección sanitaria que le permita prorrogar la situación de emergencia.

C. Llorca Ibáñez

Almiñana tiene claro que la gran acumulación de basura se deriva de un “incumplimiento de los servicios mínimos” que dictó el ayuntamiento, teniendo en cuenta que la huelga coincidía con la celebración de las Fallas, y que el sindicato Comisiones Obreras valoró como abusivos. El gobierno municipal es consciente de que el calendario juega en su contra en un viernes postfallas, por lo que la situación se podría agravar durante el fin de semana.

Reclamación ante la Mancomunitat

“Los servicios mínimos no se han cumplido en ningún momento y como el ayuntamiento no puede reclamar nada a la empresa, porque el contrato es de la Mancomunitat de la Ribera Alta, le estamos exigiendo a la Mancomunitat que se cumplan”, ha señalado Almiñana, mientras revelaba que el consistorio ha dejado de abonar las cuotas por el servicio de recogida de la basura desde el inicio de la huelga y va a reclamar al ente comarcal que asuma los gastos del servicio de recogida extraordinario, que solo en los primeros tres días asciende a 2.200 euros “sin perjuicio de posibles acciones legales, porque es un servicio básico que no se está cumpliendo”. La alcaldesa ha señalado que, por la información que ha recibido, la negociación entre plantilla y empresa en busca de un acuerdo que permita desconvocar la huelga se encuentran “totalmente paralizada”.

“Estamos haciendo un gran esfuerzo, pero se vuelve a llenar de basura" Carolina Almiñana — Alcaldesa de Carcaixent

“Estamos haciendo un gran esfuerzo, pero se vuelve a ensuciar todo por el incumplimiento de la empresa y le reclamamos a la Mancomunitat que actúe porque el que está pagando las consecuencias de esta huelga es Carcaixent”, ha reiterado la alcaldesa.

La plantilla de PreZero, concesionaria del servicio a través del contrato de la Mancomunitat, inició en la medianoche del viernes 13 una huelga indefinida para protestar por el bloqueo en la negociación del convenio y denunciar una discriminación salarial respecto de otros trabajadores del sector. Los primeros días de la protesta ya dejaron basura acumulada en las calles y el ayuntamiento buscó y consiguió el aval de Salud Pública para declarar la emergencia sanitaria, lo que le permitió contratar a una empresa externa que, desde el martes a primera de hora de la mañana, trabaja en la retirada de la basura acumulada en esos primeros días.

Bolsas de basura acumuladas en otro punto de la ciudad. / C. Llorca Ibáñez

Almiñana señala que la empresa solo ha podido destinar un camión y dos operarios a este servicio, dado que tiene otras obligaciones de otros contratos, por lo que ha necesitado entre cuatro y cinco días para completar la retirada de las bolsas de basura en toda la ciudad -está previsto que complete este sábado esa primera ronda-, mientras las calles por la que ya había pasado se han vuelto a llenar de residuos. “Vamos al ritmo que podemos ir. Cuando el camión está lleno tiene que ir a la planta de Guadassuar y pierde una hora”, incide, mientras señala que en los primeros días solo ha trabajado por las mañanas. Sin la prórroga de la emergencia sanitaria el ayuntamiento no puede retirar la basura acumulada tras esa primera limpieza, por lo que ha solicitado un nuevo pronunciamiento de Salud Pública.

C. Llorca Ibáñez

Almiñana señala que está en permanente contacto con el gerente de la Mancomunitat y el técnico del área que gestiona los contratos de recogida de residuos y lamenta "no haber recibido ninguna llamada de la presidenta, algo que no se entiende".