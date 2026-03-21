Cullera adelanta el dispositivo de socorrismo ante una Semana Santa con previsiones turísticas récord

Cullera se prepara para una de las campañas turísticas más intensas de los últimos años. Las previsiones de ocupación, tal y como avanzó Levante-EMV, apuntan a cifras muy elevadas durante la Semana Santa y los primeros compases de la temporada primaveral, lo que ha llevado al ayuntamiento a reforzar de forma anticipada el servicio de salvamento y socorrismo en sus playas.

El consistorio adelanta la puesta en marcha del dispositivo especial, una medida que se ha consolidado en los últimos años y que responde al compromiso de garantizar la vigilancia desde el mismo inicio de la temporada turística, coincidiendo con las vacaciones de Pascua.

Así, el servicio estará operativo del 28 de marzo al 6 de abril, en pleno periodo de Semana Santa, en horario de 11.00 a 18.00 horas. Posteriormente, también funcionará del 1 al 3 de mayo con motivo del puente nacional y continuará activo todos los fines de semana del mes de mayo, anticipando de facto el despliegue habitual del verano.

El dispositivo se centrará en las playas de San Antonio y el Racó, dos de las zonas con mayor afluencia de visitantes. En total, se habilitarán seis torres de vigilancia —cuatro en San Antonio y dos en el Racó— desde las que los socorristas controlarán el estado del mar y la seguridad de los bañistas.

El operativo se completa con una posta sanitaria ubicada en la zona del Oasis, un vehículo de intervención rápida y medios especializados de rescate como quads, motos acuáticas y embarcaciones de apoyo, lo que permitirá actuar con rapidez ante cualquier incidencia.

El ayuntamiento subraya que este refuerzo responde al incremento progresivo de usuarios en las playas, favorecido por las buenas temperaturas y la elevada ocupación prevista en hoteles y apartamentos turísticos. Asimismo, el consistorio insiste en la necesidad de que los bañistas extremen la precaución y respeten en todo momento las indicaciones del personal de salvamento. En este sentido, recuerdan la importancia de atender a la señalización mediante banderas, la megafonía y los puntos informativos distribuidos a lo largo del litoral.

Con este dispositivo adelantado, Cullera da el pistoletazo de salida a una temporada que se prevé especialmente dinámica, consolidándose como uno de los destinos turísticos de referencia en la Comunitat Valenciana también fuera de los meses estrictamente estivales.