Cenizas de las fallas y carpas aún ocupan las calles de Benifaió dos días después de la ‘cremà’

Dos días después de la ‘cremà’, los restos de ceniza de las fallas de Benifaió aún aguardan en las calles a ser recogidas. Y también esperan la limpieza los vecinos, que lamentan que las molestias por la suciedad de las fiestas se alarguen más allá de San José. “Es una poca vergüenza“, se quejaba una vecina mientras descargaba la compra de su coche junto a los restos de la “cremà” de la falla Arturo Mas. “Cómo si no hubiera tenido bastante durante toda la semana…”, se lamentaba. Este monumento se alzaba en el recorrido de una rotonda, anulando el paso por la misma. Ahora los vehículos sortean los restos (junto a los cuales aún hay algunas vallas) para poder circular.

Las cenizas de las fallas de Arturo Mas, por recoger, sobre la calzada. / Teresa Juan-Mompó

“Retirarán los restos el lunes porque están de vacaciones”

En el caso de la falla La Verge, situada en la calle Vicente Marí (una calle de las afueras pero que sirve de circunvalación de salida y entrada de la población para evitar las vías más céntricas), las cenizas están también justo en el centro de la calzada. Unos falleros acuden a mediodía al casal, enfrente de los restos de la ‘cremà’. Preguntados sobre por qué continúa allí la ceniza aún contestan que “el lunes la retirarán los del ayuntamiento, estos días están de vacaciones”.

Unas valla rodean los restos de la "cremà" de la falla Santa Bárbara. / Teresa Juan-Mompó

Es la misma respuesta que ha recibido otra vecina, ésta de la zona de la falla Mitja Capa, en la Plaça Josep Rovira. Allí la situación es aún más complicada: no sólo están las cenizas, sino también la enorme carpa que ocupa todo un lateral de la plaza y corta el tráfico desde la calle Ermita desde hace más de una semana. “Este año el tema de la limpieza ha sido muy deficiente”, dice esta mujer. “Ayer fui a la policía porque tenía la puerta de mi casa llena de botes de bebida y vasos de plástico. Primero fui a la falla y me dijeron que no era de ellos y que ellos no lo limpiaban, y fui al ayuntamiento y me dijeron que estos cuatro días están de vacaciones y que hasta el lunes no lo limpiarán”, indica la vecina.

El malestar es notorio entre los que transitan por las zonas aún ocupadas por los restos de la “nit de la cremà” en Benifaió: “Como venga lluvia ¡esto será una gorrinada!”, exclama otro vecino de la zona más próxima a la falla Mitja Capa.

Cenizas de las fallas de La Verge, en una imagen de este sábado. / Teresa Juan-Mompó

También al final de la calle Trullàs están los restos que dejaron los dos monumentos de la falla Santa Bárbara tras arder el jueves por la noche. “Ayer aún humeaban”, comenta un vecino. Están ubicados justo en el centro de una rotonda en una de las vías principales de Benifaió, en la Gran Via Germanies, anulando uno de los dos carriles de circulación. Siguen rodeados por las vallas y, entre las cenizas, se ven partes de algunos ‘ninots’ que no se consumieron con las llamas. Algunas personas se acercan a mirar e incluso toman fotos. Las fallas, ahora quemadas, aún son foco de atención en Benifaió.

La alcaldesa de Benifaió, Marta Ortiz, ha explicado que corresponde a cada la falla la retira de sus carpas, si bien en el caso de Mitja Capa se ha mantenido de forma excepcional al tratarse de un viernes que se declaró fiesta local y la falla ha aprovechado para celebrar la fiesta tradicional de elección de cargos, mientras que por lo que respecta a las cenizas Ortiz ha confirmado que se retirarán el lunes por la declaración del día 20 como fiesta local.