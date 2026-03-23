Almussafes reúne a más de 300 ilusionistas de seis países diferentes en su encuentro de magia

Almussafes se vuelve a convertir esta primavera en la capital mundial de la magia, con la celebración de la 32 edición de la Feria ‘Almussafes Màgic’ que arrancará este mismo jueves y concluirá el domingo 29 de marzo después de cuatro intensos días con un extenso programa de actividades. ‘Almussafes Màgic’ es uno de los encuentros de magia más prestigiosos del mundo y que traerá a esta localidad de la Ribera Baixa a más de 300 ilusionistas procedentes de seis países, para compartir novedades, disfrutar del talento y continuar dando a conocer esta disciplina artística entre los vecinos y vecinas, para quienes también se programan algunas iniciativas. Entre los magos invitados para participar en esta edición se encuentran Morten Christiansen, Francesco Della Buena, Nikolai Striebel, Yannis Why o Dani Polo. La Asociación de Magos de Almussafes, (AMA) y el ayuntamiento de la localidad organizan esta cita que reúne a los mejores ilusionistas del panorama mundial.

“Almussafes Màgic, además de ser un encuentro de ámbito mundial y todo un referente para el sector, también es un acontecimiento con un importantísimo impacto económico para nuestro municipio. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Almussafes va continuar invirtiendo y colaborando para que este encuentro y Almussafes sigan convirtiéndose en la capital mundial de la magia durante esta semana”, señala el alcalde de la localidad, Toni González.

El Auditorio del Centro Cultural será el escenario para los actos centrales del evento, Según expone el presidente de AMA y coordinador de la Feria ‘Almussafes Màgic’, Luis la Font, “estamos especialmente satisfechos de volver a reunir a la élite mundial de la magia. Después de más de 30 años de experiencia organizando este evento, podemos decir que este año vamos a tener una programación de primer nivel internacional, que seguro hará las delicias tanto de los espectadores de todas las edades como de los centenares de profesionales del sector que visitarán la Feria”.

El programa de actividades de este año combina las actividades dirigidas al colectivo de magos acreditados con las iniciativas para el público en general, convirtiendo estas dos vertientes en una de las señas de identidad del encuentro.

Dos galas internacionales

Los actos centrales tendrán lugar el viernes 27 y el sábado 28 de marzo, con la celebración de la gala inaugural y la gala internacional, a las 20 y 20,30 horas, respectivamente, en el Auditorio del Centro Cultural y con repetición a las 22.30 y 23 horas. La gala inaugural contará con las actuaciones de los ilusionistas Pau Borrell, Jaana Felicitas, Otik Art, Alaitz Oraa, Dowon Park y Anthonin Mathiot, un elenco de magos con una campeona de Europa, Alaitz Oraa, una campeona de Holanda y Alemania, Jaana Felicitas y el coreano Dowon Park, campeón de Asia y participante en el campeonato del mundo.

El sábado 28 será se celebrará gran gala internacional, en la cual participarán seis de los más prestigiosos ilusionistas a nivel mundial, como el español Jaime Figueroa, un mago y cómico que ha sido campeón del Congreso Nacional de Magia de Madrid, primer premio en la Federación Latina de Sociedades Mágicas, en Montevideo y Premio Mandrake de Oro, otorgado por la Academia Francesa de Ilusionistas. También participará el alemán Nikolai Striebel, segundo premio en el Campeonato Mundial de Magia FISM de 2025, el italiano Francesco Della Bona, gran premio en el Campeonato Mundial de Magia FISM de 2025, el francés Yannis Why, tercer premio en el Campeonato Mundial de Magia FISM de 2025. Asimismo, también actuará uno de los mejores magos cómicos del mundo, el danés Mortenn Christiansen, campeón del mundo de magia FISM con comedia en 2022 y 2025 y campeón de Dinamarca y escandinavia. Cerrará las actuaciones de la gala internacional el español Dani Polo, uno de los magos con más proyección del panorama nacional, participante habitual en varios programas de televisión y Premio Nacional de Magia en 2017. Las entradas para ambas galas están prácticamente agotadas.

Una actividad de calle del encuentro de magos en una imagen de archivo. / Levante-EMV

En la lista de artistas confirmados también destaca la participación de artistas como Piero Venesia, Dani Almer, Alexa & Company, Dúo y Dantés JR, entre otros.

Concursos

Además de las diferentes actuaciones, también se llevarán a cabo dos concursos internacionales de magia general, dotados con premios de 1.000, 750 y 500 euros, para el primero, segundo y tercero clasificado, respectivamente. Para el de lanzamiento de naipes, por su parte, la organización ha establecido un galardón de 200 euros para el mejor. Paralelamente, y junto a una extensa y variada oferta de conferencias, también en el Pabellón Municipal se celebrará la Feria Mágica, en la cual los profesionales del sector del ilusionismo podrán conocer las últimas novedades para llevar a cabo sus espectáculos de la mano de diferentes stands.

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“Además de las actividades para profesionales, también queremos continuar acercando la magia a los vecinos y vecinas de Almussafes de todas las edades y, por eso, además de las galas abiertas al público en general, este año también hemos organizado espectáculos de magia en el Ágora del Parque Central, tanto el viernes como el sábado y el domingo, así como actividades como el concurso de lanzamiento de naipes, que son totalmente gratuitas, y actuaciones de magia en el CEIP Almassaf, en el CEIP Pontet, en el IES Almussafes y en el Centro de Formación de Personas Adultas”, destaca la edil de Cultura, Manuela Ruiz.