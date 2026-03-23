El Alzira busca el cuarto entrenador del año tras pactar la salida de Sapiña con el equipo goleado y en descenso

La abultada derrota de la UD Alzira por 3-0 -que podía haber sido escandalosa- contra el Torrellano y acabar la jornada en la penúltima posición de Tercera RFEF ha tenido la primera consecuencia en la UD Alzira: la salida amistosa de Carlos Sapiña como entrenador del primer equipo. El técnico de Cullera y el presidente del club llegaron a un acuerdo para rescindir el contrato y que el Alzira pueda fichar el cuarto entrenador de la temporada. La terrible imagen ofrecida en Torrellano “nos obligaba a tomar una última decisión de cara al tramo final de liga porque no podemos tirar a los jugadores”, comentó el presidente, Juan Antonio Sanjuán. El club ribereño espera llegar a un acuerdo con el técnico con el que ya se ha contactado para que pueda entrenar el lunes.

Boronat en un lance del partido disputado en Torrellano. / Rafa Asensio

El partido del domingo se consideraba una buena oportunidad para obtener los tres puntos contra un Torrellano que solo había ganado uno de los últimos seis partidos y había perdido los dos últimos. Sin embargo, los ilicitanos fueron un ciclón. Sapiña afrontaba el partido con toda la delantera tocada. Tanque, aunque fue titular, no estaba en plenas condiciones. Dieguito solo para salir minutos aunque no lo recomiende la pubalgia. Traver no pudo ir convocado por lesión ni Bryan por un problema familiar.

El cullerense optó por cambiar la portería y alinear a Izan. Por delante a Sento, Boronat, Jefrie y Jorge Ruiz. Rigo -que tampoco está bien por lumbalgia-, Chust y Cristian en la zona ancha; Abraham como extremo derecho y Richard Franco por la izquierda con Tanque en punta. Pese a un primer disparo de Jefrie a los cinco minutos desviado a córner, el dominio y las ocasiones fueron locales. Primero un centro que se paseó por el área pequeña. En el 12, un centro perfecto del veterano Raúl Ruiz fue cruzado de cabeza por Rubio, que estrenaba su casillero goleador de la temporada. Cinco minutos después se fue de la defensa y en el mano a mano logró el 2-0. Previamente Salah había enviado un tiro cruzado cerca del poste. A la media hora, Salah transformó un penalti y en la siguiente jugada tras el gol Rubio tuvo por primera vez el hat trick que dio en el palo.

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Sapiña hizo tres cambios en el descanso. Quitó a Sento por Carles Marco que se situó en el extremo derecho y Abraham bajó al lateral. Gomis sustituyó a Rigo. Nada mejoró. Enoch falló el 4-0 al pegar mal un balón a la altura del punto de penalti. También pudo hacerlo Rubio que vio cómo Izan le acertaba el lanzamiento desde los once metros. Para colmo, Jefrie fue expulsado a quince minutos para el final. Los cambios de Pau García por Tanque, Dieguito por Cristian y Bono por Jorge Ruiz no mejoraron nada. Apenas un disparo de Abraham que fue escupido por el larguero y que fue contestado con otro travesaño de Kaná. El árbitro vio tan claro el partido que solo añadió un minuto al 90.