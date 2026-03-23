Carcaixent retoma la retirada de basura tras la segunda declaración de emergencia sanitaria en una semana

El Ayuntamiento de Carcaixent recibió ayer lunes el aval de Salud Pública para decretar por segunda vez en una semana la situación de emergencia sanitaria debido a la acumulación de basura en las calles y, apenas unas horas después, la empresa contratada de forma extraordinaria por el consistorio empezaba a retirar las bolsas acumuladas en torno a los contenedores como consecuencia de la huelga indefinida que el servicio de recogida inició el pasado viernes 13 de marzo. No obstante, más allá del paro, la alcaldesa de la ciudad, Carolina Almiñana, tiene claro que la situación insalubre generada no es tanto producto de la huelga como del incumplimiento de los servicios mínimos, y ayer formalizó una denuncia ante la Inspección de Trabajo por este motivo en la que el ayuntamiento asegura tener pruebas de que durante algún servicio se han vaciado parte de los contenedores en la vía pública para llevárselos medio vacíos.

Basura acumulada en la calles en una imagen de este lunes por la mañana. / C. Llorca Ibáñez

La declaración de emergencia sanitaria permitirá al ayuntamiento retirar las bolsas que se han acumulado en la calle en los últimos días sin vulnerar el derecho a la huelga de los trabajadores, aunque el sindicato Comisiones Obreras ha denunciado ante la propia Inspección de Trabajo este servicio extraordinario. El ayuntamiento obtuvo el lunes de la semana pasada el aval de Salud Pública para decretar la emergencia, una declaración que le permitía retirar la basura acumulada hasta ese momento.

El viernes pasado, no obstante, al constatar que en aquellas zonas en las que ya se había limpiado la situación era incluso peor que antes, el ayuntamiento volvió a solicitar una inspección sanitaria que avalara una segunda emergencia sanitaria. El informe de Salud Pública deja claro que la situación no ha cambiado por lo que las conclusiones no pueden ser otras que recomendar la adopción de medidas ante la acumulación de suciedad en las calles.

Dos camiones y más horas de servicio

La situación, una vez finalizadas las fiestas falleras, se presume más favorable ya que, según ha adelantado la alcaldesa, la empresa contratada podrá desplazar dos camiones de recogida que trabajarán por la mañana y por la tarde, cuando la semana pasada sólo podía enviar a Carcaixent uno para uno de los turnos. Esta situación provocó que se tardara prácticamente cinco días, de martes a sábado, en completar una primera vuelta por todos los barrios de la ciudad para retirar toda la basura acumulada antes de la declaración de la emergencia.

Almiñana ha incidido en que ha requerido por escrito a la Mancomunitat de la Ribera Alta para que informe de las gestiones que está realizando ante la empresa concesionaria, en este caso PreZero, para que se cumplan los servicios mínimos y que reiterará “todos los días” esta petición para evitar que esta situación “derive en un problema de salud pública”.

“Ellos nos dicen que están exigiendo el cumplimiento y que han empezado a imponer sanciones, pero necesitamos que se garanticen los servicios mínimos”, ha incidido al alcaldesa, quien también ha revelado que ha solicitado un informe sobre la posibilidad de reducir los servicios mínimos decretados inicialmente una vez finalizadas la Fallas, una época especialmente sensible por la mayor generación de residuos y la presencia de numeroso público en las calles. “He pedido tanto a la Mancomunitat como al áera de Medio Ambiente que estudien la posibilidad de ajustar esos servicios mínimos a la situación que tenemos ahora, pero se tienen que cumplir”, ha incidido.

La plantilla del servicio de recogida de la basura inició en la medianoche del viernes 13 una huelga indefinida para protestar por el bloqueo en la negociación del convenio colectivo y denunciar salarios discriminatorios respecto de otros trabajadores del sector. Las negociaciones mantenidas en los últimos días han permitido avanzar en algunos aspectos de las demandas que la plantilla ha puesto sobre la mesa, como evitar que se prorrogue el contrato un año adicional a partir de diciembre para poder mejorar los salarios a través de una nueva licitación, pero no han permitido llegar a un acuerdo que desconvocara la huelga.