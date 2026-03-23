El CB Alginet certifica su clasificación a la fase de ascenso tras imponerse al CB Sueca (101-84)

El Rigalli Alginet se ha impuesto al CB Sueca y asegura una plaza en la fase de ascenso a Segunda FEB. El partido enfrentaba a los dos líderes de la tabla, en un cruce clave para ambos. Con este nuevo triunfo, los de la Ribera Alta siguen invictos tras 21 triunfos consecutivos. El marcador final señalaba 101 a 84, pero fue un encuentro que no se rompió hasta el final del tercer cuarto.

Con charanga incluida, el Rigalli Alginet supo bailar al son de un ritmo de partido exageradamente acelerado. La atmósfera del enfrentamiento fue digna de ver. Era uno de los últimos partidos clave de la temporada y el Rigalli Alginet movilizó a toda su afición en un pabellón en el que no cabía ni un alma. Una de esas ocasiones que transportan a los tiempos del LEB Plata. El de ayer fue incluso un ambiente más potente que algunos de aquellos partidos.

El público llenó el pabellón para presenciar el duelo comarcal. / Lluís López

Todo gracias a dos conjuntos que se dejaron la piel en la pista. Sería preciso hablar de un choque de titanes. Titánico en el sentido de un despliegue de baloncesto de primer nivel, en este caso de tabla alta. Y choque porque es lo que se vivió durante los 40 minutos. Ambos confrontando, de frente, sin tapujos y sin esconderse.

Desde el salto inicial, todo aquel que despegase la vista de la pista unos segundos podía perderse un intercambio de canastas tan fugaz como constante. Desde contraataques potentes a triples en inicio de posesión, pasando por defensas de hombre a hombre bastante adelantadas, enfocadas en el robo con balance ofensivo.

Entre la poderosa presencia de la charanga, la gente rugiendo con cada afición y dos banquillos muy metidos en el partido, el alto ritmo del principio conllevó algunas pérdidas y decisiones precipitadas para ambos. Nadie era capaz de escaparse en el marcador. A la media parte 41-44 para el CB Sueca.

El partido se lo llevaría aquel capaz de reinar en el caos, en el mejor de los sentidos. A falta de cuatro minutos para el final del tercer cuarto, los locales ganaban por 57 a 55. Pero fue a partir de aquí donde el Rigalli Alginet mejoró en su acierto exterior para empezar a abrir la defensa del Sueca.

Hasta ese momento, los de la Ribera Baixa habían estado mejor desde el 6,75, pero ahora era turno del CB Alginet y supo aprovecharlo. Con un espacio más amplio en ataque, los puntos que no llegaron desde el exterior se produjeron en una zona menos transitada. El 'momentum' del CB Alginet coincidió con unos minutos del CB Sueca bastante errados de cara al aro, por lo que el marcador llegó hasta el 72-59.

Con diez minutos restantes y un rival capaz de cualquier cosa, los locales supieron tomar las riendas de su ventaja para aprovechar las prisas del Sueca y cerrar cada una de las puertas que el visitante trataba de abrir. Del pabellón no salió ni un aficionado hasta el final del partido. Todos quisieron celebrar la victoria con la que el Rigalli Alginet certifica su plaza en la fase de ascenso por segundo año consecutivo, venciendo a su rival directo. Con la charanga en el centro de la pista tocando, a los jugadores solo les quedó bailar, esta vez sin balón en mano.

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Alejandro Zurbriggen fue el MVP del partido con 24 de valoración con 19 puntos, 8 rebotes y 6/9 en tiros de dos. Pablo Silla anotó 21 puntos en 9/12 en tiros de campo. Víctor Pelufo consiguió 12 puntos, 7 rebotes y 2 robos. Djihad Mallik sumó 13 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias. Miguel Martinez terminó con 14 puntos y 2 asistencias.