Un detenido al desmantelar un punto de venta de drogas en Carcaixent

Agentes de la Guardia Civil han detenido en Carcaixent a un hombre como autor de un delito contra la salud pública y han desarticulado un punto de venta de drogas al menudeo, en el marco de los servicios establecidos para la prevención de los delitos contra el tráfico de drogas. La operación Carcaixent-SU2611se materializó a las puertas de Fallas, para evitar la distribución de sustancias estupefacientes en esas jornadas festivas, tras varias semanas de investigaciones.

Las pesquisas se iniciaron después de que los agentes tuvieran conocimiento de que, en una vivienda de la localidad de Carcaixent, se estaría dedicando supuestamente al menudeo de venta de drogas. El área de investigación estableció vigilancias discretas en las inmediaciones del domicilio, lo que permitió observar el flujo constante de personas que acudían a la vivienda y permanecían escasos minutos en su interior, una praxis habitual en los puntos de venta de droga al menudeo, donde las transacciones se realizan de forma rápida para evitar ser detectadas, informan fuentes de la Guardia Civil.

Tras varias semanas de vigilancias y recopilación de información, los agentes pudieron confirmar que desde el domicilio se estaban distribuyendo sustancias estupefacientes, en este caso cocaína.

Tras las indagaciones realizadas y con el ánimo de desarticular el punto de venta ante la eventual festividad de Fallas, donde se suponía el incremento en la distribución y venta de estupefacientes, la Guardia Civil solicitó a la autoridad judicial una orden deentrada y registro en el domicilio en cuestión, que fue autorizada.

El día 13 de marzo se procedía finalmente a realizar la entrada y registro en el domicilio, en el que se incautaron dosis de supuesta cocaína preparada para su venta, así como dinero en efectivo y material utilizado para el pesaje y la preparación de las dosis. En concreto, los agentes requisaron 14 dosis de cocaína preparadas para la venta, 60 gramos de cogollos de marihuana, 445 euros en billetes de diverso valor, una báscula de precisión y utensilios preparación de las dosis.

Como resultado de la actuación, se procedió a la detención de un hombre de nacionalidad española y 63 años, como responsable de un delito contra la salud pública relacionado con el tráfico de drogas. También se procedió a la detención de una mujer que se encontraba en el interior del domicilio a la que le figuraba un señalamiento judicial en vigor de búsqueda, detención e ingreso en prisión, los cuales fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.

Noticias relacionadas

La actuación policial ha permitido desactivar un punto de venta de drogas, el cual generaba preocupación entre los vecinos de la zona.La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Carcaixent. Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Alzira.