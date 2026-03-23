La falla Raval de Sant Agustí de Cullera y el artista alzireño Toni Pérez se desvinculan tras una etapa de 13 años

Fin de ciclo. La falla Raval de Sant Agustí de Cullera ha confirmado la despedida de Toni Pérez como artista fallero de la comisión tras trece años de estrecha colaboración. Un anuncio que marca el final de una etapa especialmente significativa en la trayectoria reciente del colectivo, tanto por los logros artísticos alcanzados como por el vínculo humano forjado durante este tiempo.

A través de un comunicado, la comisión ha querido reivindicar la figura de Pérez Mena más allá de su faceta profesional, destacando su implicación, su creatividad y su capacidad para imprimir carácter propio a cada uno de los monumentos plantados. “Ha sido mucho más que una relación profesional”, señalan desde la falla, subrayando la confianza mutua y los momentos compartidos que ya forman parte de su historia.

Durante estos trece años, la comisión ha consolidado una línea artística reconocible, acompañada de premios y reconocimientos que han reforzado su presencia en el panorama fallero. Sin embargo, desde Raval de Sant Agustí insisten en que, por encima de los éxitos, queda el recuerdo de una relación basada en la proximidad y el compromiso.

La despedida, tal y como remarcan desde la entidad, no se plantea como un adiós definitivo, sino como un punto y seguido. “No diremos adiós, sino hasta pronto”, concluye el comunicado, dejando abierta la puerta a posibles reencuentros en el futuro.

Con el cierre de este ciclo, la comisión ya ha comenzado a trabajar en la planificación de los próximos ejercicios. En este sentido, fuentes del colectivo apuntan a que se están iniciando contactos con distintos perfiles con el objetivo de incorporar a un artista fallero de calidad y proyección, capaz de mantener el nivel alcanzado y aportar nuevas ideas a la demarcación.

Por su parte, la falla Taüt de Cullera ha comunicado que los artistas falleros Gonzalo Rojas y Mercedes Taibo no continuarán al frente de la falla infantil. Según destaca la propia comisión, ambos artistas han sido una pieza clave en el proyecto desde el año 2018, periodo en el que han contribuido de manera decisiva a consolidar una falla infantil caracterizada por la magia, la creatividad y la ilusión. Su trabajo constante y compromiso han dejado una huella profunda en la identidad de la comisión.

Durante estos años, la colaboración ha estado marcada por importantes reconocimientos en el mundo fallero. Entre ellos, sobresale especialmente la consecución de un primer premio, un hito que la comisión considera ya parte de su historia y que simboliza el alto nivel artístico alcanzado en esta etapa. Desde la comisión han querido subrayar que el final de esta etapa se produce “de manera natural”, desde el respeto, la tranquilidad y la estima mutua, tras un camino compartido que califican de intenso y enriquecedor tanto en lo profesional como en lo humano.

Asimismo, la Falla Taüt ha trasladado su agradecimiento sincero a Gonzalo Rojas y Mercedes Taibo, reconociendo que su aportación “ha sido y será siempre parte de la historia” de la comisión.

La comisión que preside Vicente Sapiña Gomar ha iniciado ya los contactos para poder encontrar un artista de garantías para poder seguir luchando por el premio en la falla infantil de la sección especial de Cullera.