Huelga
Salud Pública avala la segunda declaración de emergencia sanitaria en Carcaixent por la basura acumulada en la calle
La medida permite al ayuntamiento retirar las bolsas amontonadas en los últimos días sin vulnerar el derecho a la huelga de los trabajadores
El Ayuntamiento de Carcaixent ha logrado el aval de Salud Pública para decretar por segunda vez en una semana la emergencia sanitaria por la acumulación de basura en las calles como consecuencia de la huelga indefinida que la plantilla del servicio de recogida inició en la medianoche del viernes 13 de marzo. La declaración permitirá al consistorio retirar las bolsas de basura que se acumulan por las calles a través de un servicio extraordinario.
La empresa contratada por el ayuntamiento de forma excepcional para limpiar las calles completó el sábado un primer recorrido por todo el casco urbano avalado por la primera declaración de emergencia sanitaria decretada el lunes de la semana pasada, tras la oportunda inspección de Sanidad que permitía al ayuntamiento la retirada de la basura acumulada desde el inicio de la huelga.
No obstante, la alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, volvió a solicitar el viernes el aval de Salud Pública tras constatar que las calles en las que ya se había retirado la basura estaban incluso peor que antes mientras no dudaba en denunciar que los servicios mínimos establecidos no se han cumplido en ningún momento. La respuesta a esta petición ha llegado este lunes por la mañana, según ha confirmado la propia alcaldesa, lo que permitirá al ayutamiento retirar la basura acumulada sin vulnerar el derecho a la huelga de los trabajadores. La situación se ha agravado si cabe durante el fin de semana.
No obstante, el sindicato Comisiones Obreras ya anunció que había denunciado ante la Inspección de Trabajo la primera declaración de emergencia sanitaria al considerar que chocaba con el derecho a la huelga de los trabajadores, que convocaron este paro indefinido en protesta por el bloqueo en la negociación del convenio colectivo y para denunicar unos salarios discriminatorios frente a otros trabajadores del sector.
El Ayuntamiento de Carcaixent ha reclamado a la Mancomunitat de la Ribera Alta, como titular del contrato, que obligue a la empresa concesionaria, la mercantil PreZero, a cumplir los servicios mínimos, al tiempo que le reclamará los gastos que generan este servicio de limpieza extrardinario.
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