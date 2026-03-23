La Semana Santa dispara los precios del alquiler en Cullera con diferencias de hasta 400 euros según la zona

Cullera afronta la Semana Santa con un mercado de alquiler turístico claramente tensionado y con importantes diferencias de precio según la ubicación del alojamiento. A falta de apenas diez días para el inicio del periodo vacacional, los apartamentos en primera línea de playa y en las zonas más demandadas ya superan ampliamente los niveles registrados durante las Fallas, consolidando esta festividad como el verdadero arranque de la temporada turística en la localidad.

Los datos actuales muestran que el precio medio de una semana se sitúa entre los 700 y los 1.100 euros en la gama más habitual, aunque la cifra varía notablemente en función del barrio, la cercanía al mar y las prestaciones del inmueble.

El Racó y Sant Antoni, epicentro del mercado

Las zonas de El Racó y Sant Antoni concentran la mayor presión de la demanda. Su proximidad a la playa, la presencia de servicios y el carácter familiar de estos barrios las convierten en las más cotizadas.

En estas áreas, alquilar un apartamento en Semana Santa puede oscilar entre los 800 y los 1.100 euros por semana en viviendas estándar, mientras que los inmuebles en primera línea o con vistas al mar alcanzan con facilidad los 900 euros e incluso superan esa cifra en algunos casos.

Además, en el Racó, considerado uno de los enclaves más demandados de Cullera, los precios habituales ya parten de los 600 euros y pueden llegar a los 1.200 euros en función del tamaño y las vistas. Esta horquilla evidencia la fuerte segmentación interna del mercado incluso dentro de una misma zona.

El Faro y Dosser: más exclusividad, pero demanda más selectiva

En contraste, el área del Faro y el Dosser presenta un comportamiento más heterogéneo. Aunque se trata de zonas con mayor exclusividad y menor densidad, la demanda es más específica, lo que modera en parte la presión sobre los precios. Aquí es posible encontrar apartamentos por debajo de la media en casos puntuales, aunque los chalets o viviendas de mayor tamaño pueden elevar considerablemente el coste, especialmente en inmuebles con terrazas amplias o vistas privilegiadas. En temporada alta, estas propiedades pueden alcanzar cifras muy superiores, lo que anticipa su potencial de revalorización en los próximos meses .

Zonas interiores y segunda línea: precios más contenidos

Las áreas más alejadas de la primera línea de playa o situadas en segunda y tercera línea continúan ofreciendo las opciones más asequibles. En estos casos, los precios pueden reducirse en varios cientos de euros respecto a las zonas premium, situándose en torno a los 500-700 euros semanales en condiciones normales.

Esta diferencia responde tanto a la distancia al mar como a la menor presencia de servicios turísticos directos, aunque siguen siendo una alternativa habitual para familias que buscan estancias más económicas sin renunciar al destino.

El análisis confirma que la ubicación se ha convertido en el principal factor de fijación de precios en Cullera. Entre un apartamento en primera línea del Racó y otro situado en zonas más interiores puede existir una diferencia de hasta 300 o 400 euros por semana, una brecha que se amplía en función de extras como piscina, garaje o terraza.

Este comportamiento no solo se mantiene respecto a años anteriores, sino que se intensifica en periodos de alta demanda como la Semana Santa, donde la disponibilidad se reduce y el mercado entra en su fase más competitiva.

Semana Santa supera a las Fallas en la costa

Los datos corroboran, además, un cambio de patrón turístico. Mientras que durante las Fallas los precios en Cullera se mantuvieron en una media de entre 500 y 900 euros semanales, en Semana Santa el incremento alcanza entre un 25% y un 40%, impulsado por estancias más largas y un perfil de visitante orientado al turismo de playa.

Así, la localidad deja de ser un destino secundario vinculado a València para consolidarse como un enclave vacacional propio, donde la ubicación concreta dentro del municipio marca, más que nunca, la diferencia en el precio final.