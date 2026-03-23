Sueca celebra el Día del Síndrome de Down con el objetivo de dar visibilidad y acabar con los estigmas

Sueca ha celebrado esta mañana el Día Mundial del Síndrome de Down con la lectura de un manifiesto y una serie de actividades y talleres organizados por el ayuntamiento, a través de la concejalía de Acción Social, en los que han participado escolares del municipio. «Esta acción surgió el año pasado cuando Elsa, la mamá de Martí, un niño con Síndrome de Down que estudia en el CEIP Cervantes, me propuso extender esta celebración del centro escolar a todo el municipio, realizándola en la plaza del Ayuntamiento. Este año, celebramos la segunda edición y me gustaría remarcar que todo se ha preparado de manera altruista y con la colaboración inestimable y totalmente desinteresada de diferentes colectivos, como las amas de casa Tyrius o el Centro de Día de Menores, y también de personas que siempre están ahí cuando se les necesita», ha señalado la concejal de Acción Social, Sari Sáez.

Para la concejal, la intención es visibilizar “cualquier tipo de diversidad funcional y el potencial de las personas, así como dar a conocer el trabajo totalmente vocacional de las educadoras y del profesorado, que creen absolutamente en lo que hacen y muestran su completo apoyo a las familias”. Asimismo, Sáez confía en que esta iniciativa se convierta en un referente en el municipio, “que pueda celebrarse muchos años más como muestra palpable de integración por parte de los propios niños y niñas que participan”.

Tras la lectura del manifiesto, realizado por los propios compañeros y compañeras de Martí y su hermana Júlia, se han ofrecido diversas actividades con el objetivo de visibilizar el Síndrome de Down y que las familias se sientan apoyadas. “Es una iniciativa que no se había llevado a cabo en Sueca hasta el año pasado y es un día que hay que conmemorar, es muy importante hacerlo y, por eso, este año hemos vuelto a colaborar para que pueda celebrarse”, ha señalado Nati Pons, tutora de tercero de primaria del CEIP Cervantes. Para la asistente terapéutica de Martí, Paula Nieves, en el centro escolar ya se venían realizando, desde hacía algunos años, actividades para conmemorar este día “y el año pasado la concejal Sari nos dio la oportunidad de abrirlo a la ciudad, y la verdad es que es una buena manera de dar a conocer, y compartir, las diferentes diversidades que existen y dar oportunidad a todas las personas”.

Noticias relacionadas

En la lectura del manifiesto, han estado presentes también mostrando su apoyo representantes de otros colectivos del municipio, como Pense Pensions o la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer de Sueca (AFASU).