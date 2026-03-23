El Toque del Silencio cumple cuarenta años en la Semana Santa de Alzira

El Toque del Silencio que organiza en Alzira la cofradía de la Crucifixión de Jesús, un solo de trompeta que llama al recogimiento y que cada Jueves Santo por la noche reúne a un gran cantidad de público en la confluencia de las calles Norte y Cid, en las inmediaciones del dosel, surgió de forma espontánea en la Semana Santa de 1986 y no sólo se ha consolidado con el tiempo, sino que incluso vive momentos de esplendor. La cofradía que preside Antonio Zafón ha querido recordar aquel origen y la evolución del toque al cumplirse 40 años de aquella iniciativa con una exposición que abrió sus puertas el sábado en la casa de la cultura y que se puede contemplar hasta el próximo viernes 27 de marzo de 18 a 21 horas.

Un momento del acto celebrado el sábado en la casa de la cultura de Alzira. / Levante-EMV

Fue precisamente un 27 de marzo cuando, según recuerda Zafón, se realizó por primera vez este Toque del Silencio, que marca el inicio del Viernes Santo, en que se celebra la procesión del Santo Entierro. “Surgió de forma espontánea, no teníamos banda propia y se contrataba una banda de cornetas, por iniciativa de la directiva que había entonces se realizó por primera vez y, desde ahí, todos los años”, explica Zafón, mientras recuerda que incluso durante la pandemia, con el confinamiento, el músico Sergio Castellanos, que protagoniza el toque en los últimos años, aprovechó la hora de los aplausos a los sanitarios para, desde el balcón de su vivienda, interpretar esta pieza solemne, una iniciativa que se transmitió por las redes sociales de la cofradía “y todos los cofrades lo pudieron vivir desde casa”.

El Toque del Silencio ha evolucionado con el tiempo y, aunque según explica el presidente de la cofradía hay algunas lagunas de los primeros años, han sido pocos los músicos que lo han interpretado. Zafón cita entre los más longevos a Jorge Alcocer, que lo protagonizó durante una década, y a Sergio Castellanos en la última etapa. El presidente recuerda que inicialmente se celebraba en la calle Norte a la puerta del local en el que se monta el dosel, aunque con el tiempo, dada la cada vez mayor afluencia de público, se han introducido cambios que han permitido ganar en solemnidad y amplitud. Entre ellos, el desplazamiento a la confluencia con al calle Cid en busca de un mayor espacio, la instalación de un pequeño escenario o, como novedad introducida el año pasado, que se volverá a repetir este, la procesión por el barrio de la imagen del Cristo acompañada de la banda de tambores.

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El sábado, en la inauguración de la exposición, el cofrade Ferran Carlos fue el encargado de realizar el Toque del Silencio con el acompañamiento de algunos tambores de la banda de la cofradía, en un acto presidido por la imagen del Cristo.