Vaivén
El artesano zapatero Cristian Morillo vuelve a calzar a las fallera mayores de València
El presidente de la Generalitat entrega las alpargatas de un profesional que reivindican Benifaió y Sollana
Levante-EMV
Cristian Morillo, zapatero artesano, debe andar con un pie en Sollana y el otro en Benifaió. Eso de que “a lo que está de moda, todo el mundo se acomoda” ha llevado a los ayuntamientos de estos pueblos vecinos a disputarse el paisanaje del creador. Tanto gusta su trabajo que los dos ayuntamientos lo hacen suyo: Benifaió hace gala desde hace años del buen hacer del joven zapatero, vecino del municipio y con taller en esta población.
Sin embargo, también el Ayuntamiento de Sollana parece haber “adoptado” al artista y recientemente ha difundido este vídeo en que el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, entrega a las dos falleras mayores de València, Carmen Prades y Marta Mercader, dos pares de zapatillas “únicas, que combinan tradición y artesanía y un diseño actual con nuestra seda valenciana, obra de Cristian Morillo, vecino de Sollana”. Este vídeo, difundido ayer, llega seis días después de que el Ayuntamiento de Benifaió difundiera una foto del obsequio realizado por “el artesano y vecino de Benifaió Cristian Morillo”. ¿Habrá que acudir al rey Salomón para que dicte sentencia?
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