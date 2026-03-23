Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Azul GeneralitatTiempo Semana SantaTransporte combustibleTráfico ValenciaChalé SaguntPasaporte animalOferta foto Ofrenda
instagramlinkedin

Vaivén

El artesano zapatero Cristian Morillo vuelve a calzar a las fallera mayores de València

El presidente de la Generalitat entrega las alpargatas de un profesional que reivindican Benifaió y Sollana

Regalo único a las falleras mayores del "disputado" artesano Morillo

Regalo único a las falleras mayores del "disputado" artesano Morillo

Levante-EMV

Levante-EMV

Alzira

Cristian Morillo, zapatero artesano, debe andar con un pie en Sollana y el otro en Benifaió. Eso de que “a lo que está de moda, todo el mundo se acomoda” ha llevado a los ayuntamientos de estos pueblos vecinos a disputarse el paisanaje del creador. Tanto gusta su trabajo que los dos ayuntamientos lo hacen suyo: Benifaió hace gala desde hace años del buen hacer del joven zapatero, vecino del municipio y con taller en esta población.

Sin embargo, también el Ayuntamiento de Sollana parece haber “adoptado” al artista y recientemente ha difundido este vídeo en que el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, entrega a las dos falleras mayores de València, Carmen Prades y Marta Mercader, dos pares de zapatillas “únicas, que combinan tradición y artesanía y un diseño actual con nuestra seda valenciana, obra de Cristian Morillo, vecino de Sollana”. Este vídeo, difundido ayer, llega seis días después de que el Ayuntamiento de Benifaió difundiera una foto del obsequio realizado por “el artesano y vecino de Benifaió Cristian Morillo”. ¿Habrá que acudir al rey Salomón para que dicte sentencia?

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Seis niños heridos en la 'cremà' de una falla infantil en Alberic al salir contra el público los fuegos artificiales
  2. Decepción total en la comisión Camí Nou de Alzira al desplomarse la falla más alta de su historia
  3. Camí Nou pasa de la desolación tras caer la falla a la euforia por ganar en la Especial de Alzira 14 años después
  4. Polémica en Cullera por la falla de Plaça Mongrell: la comisión denuncia el incumplimiento del artista y este un impago
  5. Más del 80 % de los municipios de la Ribera cuenta con alguna falla en activo
  6. Alberic transformará un antiguo molino de arroz en una sala para conciertos y actos
  7. Lo que más me ha dolido es la poca empatía de la gente, ha sido muy difícil aguantar esa presión
  8. Devoción y tradición se unen en una ofrenda multitudinaria en Alzira

Carcaixent retoma la retirada de basura tras la segunda declaración de emergencia sanitaria en una semana

El artesano zapatero Cristian Morillo vuelve a calzar a las fallera mayores de València

El Toque del Silencio cumple cuarenta años en la Semana Santa de Alzira

El Toque del Silencio cumple cuarenta años en la Semana Santa de Alzira

Almussafes se convierte esta semana en la capital mundial de la magia

Sueca celebra el Día del Síndrome de Down con el objetivo de dar visibilidad y acabar con los estigmas

El CB Alginet certifica su clasificación a la fase de ascenso tras imponerse al CB Sueca (101-84)

El CB Alginet certifica su clasificación a la fase de ascenso tras imponerse al CB Sueca (101-84)

La Semana Santa dispara los precios del alquiler en Cullera con diferencias de hasta 400 euros según la zona

Salud Pública avala la segunda declaración de emergencia sanitaria en Carcaixent por la basura acumulada en la calle

Tracking Pixel Contents