Una alianza empresarial impulsa desde Alberic la construcción de casas industrializadas que reducen el plazo de obra a la mitad

Las firmas Guerola Construcciones de Ontinyent e Industrias Metálicas Anro de Tomelloso (Ciudad Real) se han aliado para impulsar la construcción de viviendas industrializadas desde Alberic. La unión temporal de empresas (UTE), que operará bajo la marca Anrobox & Guerola, S.L., es la fórmula elegida para promover este proyecto que se ha materializado hoy con la inauguración de la nueva factoría ubicada en el polígono industrial de La Marquesa de Alberic. Dieciséis mil metros cuadrados destinados al desarrollo de este modelo innovador de construcción, que sigue el sistema de fabricación industrializada Anrobox, patentado por la empresa Industrias Metálicas Anro, un sistema innovador que permite reducir el tiempo de construcción a la mitad, mejora el control de la calidad, reduce la siniestralidad y garantiza la sostenibilidad y eficiencia energética. Esta primera planta de producción de la UTE está preparada para la fabricación de hasta 300 módulos habitacionales al año, según han destacado durante la inauguración, y creará 64 empleos en temporada punta.

El primer proyecto es la construcción de 35 pisos destinados a la localidad de Albal, en el marco del plan Vive DANA, en la primera adjudicación para la creación de vivienda realizada tras la barrancada. Éstos forman parte de las ochenta adjudicadas a la UTE formada por Industrias Metálicas Anro y Guerola, a través de la licitación promovida por la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA). El proyecto prevé un total de 250 viviendas para los municipios afectados por la dana y para sus damnificados, más de un centenar de ellas se dedicarán al alquiler asequible en Albal, Torrent y Utiel con una inversión de 18,7 millones, de acuerdo con la información facilitada en el acto. La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha recorrido esta mañana las instalaciones junto a los representantes de la UTE, José Vicente Guerola, director general de Guerola, y Rafael Rodríguez, director general de Industrias Metálicas Anro. También han asistido a la visita los alcaldes de Alberic, Toño Carratalà, y de Albal, José Miguel Ferris.

"Llegar antes a las personas"

Para Camarero, este novedoso sistema de construcción es beneficioso porque “permite llegar antes a las personas”. “No podemos seguir haciendo lo mismo si queremos resultados distintos”, ha añadido. La consellera ha anunciado que a la fase de Albal se sumarán otras 28 viviendas industrializadas que se alzarán en Torrent y que ejecutará otra empresa. Ambas actuaciones están adjudicadas ya y cuentan con una inversión cercana a los 12 millones de euros. Del mismo modo, también se encuentra en proceso de adjudicación la construcción de unas 35 viviendas en Utiel, con un coste de 6,7 millones. Con una inversión total de 18,7 millones.

Estas primeras viviendas industrializadas de protección pública que están en marcha tienen como objetivo atender la necesidad de vivienda en las zonas afectadas por la riada. Esta actuación forma parte del Plan Vive Dana, que en una primera fase pretende construir 250 viviendas industrializadas. Todo ello, englobado en el Plan VIVE Comunitat Valenciana para impulsar la construcción de 10.000 viviendas de protección pública en todo el territorio.

Carratalà pide que se priorice el empleo local

Para el alcalde de Alberic, Toño Carratalà, “es un orgullo que Alberic sea parte de la solución al problema de la vivienda”. Ha valorado la creación de puestos de trabajo y ha pedido que se priorice a los trabajadores locales. La factoría de Guerola y Anro representa “el primer escaparate de la construcción en 3D”, una apuesta clara del ejecutivo valenciano que toma posición de “avanzadilla” en España, según la consellera Camarero, quien asegura que “muchos ayuntamientos van a buscar suelo para que les demos estas soluciones”. En este sentido, la fábrica de Alberic está dimensionada para fabricar hasta 300 módulos habitacionales al año.

Por su parte, el alcalde de Albal considera que esta colaboración representa un “hito” para la población, ya que “da solución a los vecinos”. "Nos estamos quedando sin oferta de viviendas en nuestro pueblo y esto será un revulsivo para que la gente pueda tener una oportunidad y quedarse a vivir en la localidad”. Explica que en la actualidad existen algunas promociones inmobiliarias en marcha, “pero no van tan rápido como nos gustaría y esta opción de la construcción industrializada es una oportunidad para acelerar plazos y que la oferta se materialice en menos tiempo”, razona. Esta primera promoción del plan Vive Dana en Albal está dirigida a los afectados y se desarrollará en terrenos propiedad de la Generalitat Valenciana en una zona periférica del municipio; no obstante, el primer edil considera que servirá también para testar este modelo de construcción: “Permitirá ver si este tipo de viviendas funcionan, y yo estoy convencido que así será”. Y, a partir de ahí, podría ser una de las vías de desarrollo del entramado urbano de la población de l’Horta Sud: “En este caso sería una oportunidad para dar más vida a las afueras, dar una salida a la periferia, ya que disponemos de suelo urbanizable en el que se podría implementar oferta con este sistema”, avanza Ferris.

"Sale todo terminado, amueblado y con todo integrado"

El sistema Anrobox, patentado por Anro, permite la edificación industrializada 3D en altura, ampliable y desmontable. También es reubicable y traslada el 70% del proceso de edificación de la obra a la fábrica. Cuenta con grado de industrialización 6, es decir el nivel máximo y más avanzado de construcción industrializada y donde los módulos salen totalmente terminados del taller. El tiempo de ejecución de este primer proyecto será de 7 meses, cuando en el proceso tradicional sería de 17 meses, explica Rafael Rodríguez, director general de ANRO. Gracias a este nivel de industrialización, la construcción en el espacio definitivo de la edificación se limita al ensamblaje final y el tiempo de construcción se reduce a la mitad. El proyecto prevé la construcción de “un edificio de planta baja y cinco alturas. Se crearán módulos de 1 y 2 habitaciones que serán trasladados en 3D con el mobiliario incluido hasta Albal”, detalla José Vicente Guerola, presidente ejecutivo de Construcciones Guerola. Abaratamiento del plazo del 50% y los costos no llegan a tanto pero a largo plazo. “Sale todo terminado, amueblado y con todo integrado, instalaciones, baño, cocina. Es un concepto novedoso en España y en Europa, desmontable y reubicable, que cumple el código técnico de la edificación y está pensado para que no se tenga que demoler, sino reubicar”, añade Rafael Rodríguez.

Fuentes de la UTE han confirmado que, junto a estas promociones, la compañía tiene ya diversos solares adquiridos en diferentes localidades de la provincia de Valencia, donde construirán viviendas a través de la edificación industrializada. Además, también han confirmado su voluntad de diversificar el producto y adentrarse en la edificación industrializada de otro tipo de construcciones como hoteles, residencias de mayores o residencias de estudiantes.

Unión de dos familias: la construcción y la industria

Tanto José Vicente Guerola, como Rafael Rodríguez, se han mostrado satisfechos por el interés de la Generalitat en este proceso de fabricación industrializada de viviendas. Guerola ha destacado que “la unión de una empresa de construcción con la trayectoria de Guerola, y con la experiencia en obra civil, junto al sistema de Anrobox de Anro, supone una respuesta real al acuciante problema de la vivienda, no solo en la Comunitat Valenciana, sino en el conjunto de España.” Por su parte, Rafael Rodríguez, director general de Industrias Metálicas Anro ha explicado que su sistema “es un logro de nuestro departamento de I+D y proporciona un producto que reduce al mínimo los residuos, frente a la construcción tradicional, no consume recursos hídricos y reduce la huella de carbono”.

La empresa Construcciones Guerola S.L. ofrece desde 1976 soluciones integrales de construcción en obra pública y privada, y combina la experiencia y medios propios con la implementación de tecnologías innovadoras y procesos eficientes. Su compromiso, aseguran, es “ofrecer soluciones constructivas de alta calidad que satisfagan las necesidades de sus clientes, fomentando relaciones de confianza y colaboración”. Uno de los principales objetivos de la firma de Ontinyent es “liderar la industrialización del sector de la construcción a través de metodologías innovadoras, con un impulso a procesos más eficientes, sostenibles y colaborativos”. En este empeño se encuentra también Industrias Metálicas Anro, especializada en el desarrollo de estructuras metálicas complejas y de gran envergadura, con proyectos recientes como el Roig Arena.