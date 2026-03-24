Alumnos del IES Joan Fuster de Sueca participan en la primera suelta de larvas de 'petxinot' en l'Albufera

Alumnos del IES Joan Fuster de Sueca y representantes de la Generalitat han participado la primera suelta de larvas de ‘petxinot’ en l' Albufera en el marco del programa de recuperación de esta especie amenazada, junto a la Fundación Oceanogràfic y la Fundación Aguas de Valencia. La iniciativa persigue garantizar la supervivencia del petxinot (náyade), un molusco de agua dulce en peligro de extinción que desempeña un papel clave en la mejora de la calidad del agua de l’Albufera, con capacidad para filtrar hasta 50 litros diarios.

Los técnicos, en la acequia de Setze Pams. / Levante-EMV

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha asistido al acto celebrado en el entorno del parque natural de l’Albufera, en la acequia de Setze Pams (Sueca-Albalat). Medio centenar de escolares del IES Joan Fuster de Sueca, junto a técnicos y representantes de las entidades implicadas, han participado en un taller educativo y en una suelta simbólica de ejemplares albergados en barbos, en el marco de las acciones de recuperación de esta especie amenazada.

Martínez Mus ha destacado que “proteger el 'petxinot' no es solo conservar una especie: es educar en el respeto al medio ambiente desde la base”, y ha subrayado que “la educación ambiental es la herramienta más poderosa para garantizar el futuro de l’Albufera”. En este sentido, ha insistido en que “no hay conservación real sin conciencia social, y esa conciencia empieza en las aulas”.

En este sentido, el vicepresidente ha puesto en valor la implicación de los más jóvenes en este tipo de iniciativas, asegurando que “queremos que los escolares no solo aprendan, sino que vivan la conservación en primera persona”. “Acercarles proyectos como la reintroducción del petxinot es sembrar compromiso y responsabilidad desde pequeños”, ha añadido. A su juicio, “la reintroducción de especies no es solo una acción científica, es también una herramienta educativa de primer nivel”, que permite “convertir la ciencia en una experiencia viva para las nuevas generaciones”.

“La reintroducción de especies no es solo una acción científica, es también una herramienta educativa de primer nivel”

Durante la jornada, los escolares han participado en un taller educativo en el que han conocido el ciclo de vida del 'petxinot', su relación con el barbo como especie hospedadora y la problemática ambiental de l’Albufera. Posteriormente, han intervenido en la suelta simbólica de ejemplares, reforzando así su implicación directa en la conservación del entorno.

Recuperación del 'petxinot'

Tras los episodios de la dana de octubre de 2024, se rescataron más de 1.300 ejemplares de 'petxinot' en el entorno de l’Albufera para garantizar su supervivencia, lo que llevó a incrementar los esfuerzos al verse al especie amenazada. Desde 2021, la Fundación Oceanogràfic colabora con la piscifactoría del Palmar, dependiente de la Generalitat, en la reproducción controlada de la especie.

El proyecto contempla también la creación de un laboratorio para visitar en el Oceanogràfic, con el objetivo de divulgar la importancia de este bivalvo y concienciar a la ciudadanía sobre su papel en el equilibrio ecológico.

En el marco de la jornada también se ha llevado a cabo la introducción de peces barbos, necesarios como hospedadores en el ciclo biológico del petxinot, contribuyendo así al refuerzo de su población.

Martínez Mus ha remarcado que “explicar el petxinot es explicar l’Albufera, nuestras acequias y nuestra cultura del agua”, y ha afirmado que “solo se protege aquello que se conoce y se valora”. En este sentido, ha destacado que el proyecto “integra a la comunidad educativa del entorno en una red de conocimiento y compromiso” y que “la alianza entre instituciones, científicos y escuelas multiplica el impacto de la conservación”.

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Finalmente, ha concluido que “estamos construyendo una generación más consciente, más formada e implicada”, y ha incidido en que “invertir en educación ambiental es invertir en prevención, en sostenibilidad y en futuro”, ya que “cada alumno que entiende la importancia del petxinot es un paso más hacia la recuperación de l’Albufera”.