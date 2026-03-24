El Alzira FS pierde en la prórroga la final de la Supercopa autonómica (5-6)

El Family Cash Alzira FS no pudo lograr su primera Supercopa de la Comunitat Valenciana que por tercer año consecutivo consiguió el Servigroup Peñíscola. El equipo castellonense se impuso en la prórroga por 5-6. “Ha de ser esta la línea a seguir. Tenemos la sensación de estar cada vez más cerca de conseguir este título”, comentó Braulio Correal con la medalla de subcampeón en el cuello.

A los tres minutos, los de Santi Valladares ya se adelantaron por medio de Sancho que corroboraron con otro gol más. En el 8 Joan redujo diferencias pero inmediatamente -otra vez más-, los alzireños encajaban otro tanto. Pereira, que gozó de la titularidad, evitó dos goles con sendos paradones y a tres para el descanso Rubi reducía la desventaja. Pese a entrar en bonus de cinco faltas, los ribereños lograron el empate por medio de Joan, resultado con el que se llegó al descanso. “Costó entrar en el partido e hicimos lo más difícil, levantar un 3-1. La lesión de Ivi en el calentamiento del día anterior contra Ye Faky nos hacía afrontar el partido con ocho jugadores y dos porteros”, explicó el alzireño.

A lo largo de los 46 minutos, los de Braulio Correal no lograron ir por delante en el marcador. En el minuto 2 de la segunda parte los del Baix Maestrat volvieron a marcar y aunque Lechero pudo empatar con un tiro que se fue al palo, la victoria momentánea siguió hasta el minuto 30 que Quixeré logró el empate a 4 con el que se llegó al final del tiempo reglamentario. Pereira, con un doble paradón, impidió que los peniscolanos recibieran la copa antes de tiempo. “Hubo muchos tramos que supimos competir pero hubo momentos en que no sabemos hacerlo porque aún es gente inexperta en la alta competición”.

Noticias relacionadas

Valladares arriesgó desde el primer momento de la prórroga con portero jugador y marcó el 5-4. Lechero volvió a tener el empate pero los castellonenses aprovecharon la puerta vacía alzireña para marcar el 6-4 que se veía prácticamente definitivo. A quince segundos para la conclusión, Pablo García por fin logró batir la meta del Servigroup, pero no fue suficiente.