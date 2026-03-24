El nuevo IES Jaume de Alzira encalla: La rescisión del contrato tras un año con las obras paralizadas aboca a otra larga espera

El gobierno de Alzira lleva este miércoles a pleno el inicio del procedimiento para resolver el contrato con Vialterra, empresa encargada de la construcción del nuevo edificio del IES Rei en Jaume, a causa del incumplimiento del contrato por la paralización hace ya un año de las obras y ante la incapacidad de renegociar los términos del acuerdo para impulsar de nuevo la construcción. Según explica el concejal de Urbanismo, Andrés Gomis, “hemos estado trabajando constantemente a lo largo de este año para intentar reanudar las obras”. Las reuniones y contactos mantenidos con la empresa para intentar que se reanudaran los trabajos no han dado resultado, ni tampoco la empresa ha aceptado las propuestas presentadas por el ayuntamiento. Finalmente, la empresa ha comunicado por escrito al consistorio “que está por la resolución”, y ante esta decisión el ayuntamiento iniciará el expediente para finalizar el contrato.

Compatibilizar la resolución y la licitación

Éste es el escenario más perjudicial para la comunidad educativa, alumnado, docentes y familias, pues supone empezar de cero con el proceso. Aunque, como señala Gomis, se ha ejecutado un 20 % de las obras, el retraso de la propuesta aconseja “revisar el proyecto para actualizarlo”. No se atreve a dar plazos, porque “no los controlamos nosotros”, y explica que el nuevo cronograma plantea varias posibilidades. Si Vialterra acepta la resolución del contrato, avanzará el procedimiento administrativo. Si no la acepta, se deberá pedir dictamen al Consell Jurídic Consultiu, lo que retrasaría más la resolución a la espera del veredicto. Lo que sí adelanta el regidor es la voluntad de compatibilizar la resolución del contrato con la licitación de la nueva contratación para la construcción de un nuevo edificio para el IES Rei en Jaume para acortar los plazos.

“Nos conviene a todos que el IES Rei en Jaume salga adelante”

Además, quiere solicitar la ejecución de las obras en dos fases: una primera para construir el nuevo edificio y otra posterior para la demolición del viejo. En términos económicos, de la inversión total superior a los 14 millones de euros, sólo se llegaron a ejecutar unos 2,5 millones durante los nueve meses que duró la actividad a pie de obra. Debido al encarecimiento de los materiales y la energía en el último ejercicio, el ayuntamiento solicitará a la Conselleria de Educación una modificación del plan original para ejecutarlo en dos fases. “Previsiblemente la actualización del proyecto implicará una alza del precio, porque el coste ha aumentado desde que se aprobó”, esto representará un “mayor desembolso por parte de la Conselleria de Educación”, que es la que financia las obras, al tratarse de un proyecto delegado en el consistorio de Alzira. En este sentido, Gomis considera que resultará más ventajoso para Educación poder desarrollar este proyecto en dos fases para escalonar la aportación de dinero. “Nos conviene a todos que este proyecto salga adelante, que no se quede paralizado”, indica, por lo que asegura que buscará el apoyo de la conselleria para dar salida a esta nueva propuesta municipal.

En condiciones normales, si se hubiera cumplido el calendario previsto tras la aprobación del Pla Edificant, “este curso debía haber comenzado en el nuevo instituto”, añade. No obstante, alumnos y docentes siguen en el viejo edificio que acumula grandes deficiencias y que deberán seguir utilizando durante los próximos meses.

Visita de un técnico de Infraestructuras Educativas al centro

Como resultado de la paralización de las obras, la Conselleria de Educación proyecta la reforma de algunos de los elementos más deteriorados del edificio del instituto Rei en Jaume. El pasado 12 de marzo, un técnico de la Dirección General de Infraestructuras Educativas de la conselleria visitó el instituto para valorar las deficiencias y redactar el informe para la ejecución de estas mejoras. “Lo más urgente son los vestuarios del gimnasio, que están muy estropeados y muy antiguos, también las zonas comunes presentan desperfectos y existen numerosas goteras”, detalla el director del IES Rei en Jaume, Ricardo Fabra. El técnico recorrió todo el centro junto al director para reflejar en el informe las necesidades del centro educativo. Sin embargo, no se sabe ni cuándo estará listo el informe, ni lo más importante, cuándo se ejecutarán estas mejoras.

Antecedentes y situación de la comunidad educativa

La construcción del IES Rei en Jaume fue priorizada como la primera actuación del Pla Edificant en Alzira debido al avanzado estado de deterioro del inmueble actual. Aunque las obras comenzaron en 2024 tras varios retrasos iniciales -con la previsión de realizar el traslado este mismo curso-, el abandono de la empresa constructora a los nueve meses ha devuelto el proyecto a una etapa inicial. Ante esta situación, el ayuntamiento ha anunciado que emprenderá acciones legales contra la promotora para reclamar daños y perjuicios. Mientras tanto, el pleno municipal de este miércoles someterá a votación la resolución del expediente. Se espera la asistencia de la comunidad educativa a la sesión, con el objetivo de recabar el apoyo de todos los grupos políticos y agilizar al máximo los trámites de la nueva adjudicación. Por el momento, el alumnado deberá permanecer varios cursos adicionales en el centro antiguo, una infraestructura que presenta graves deficiencias, incluyendo goteras y daños estructurales en diversas áreas del recinto.