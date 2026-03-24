La ciudad japonesa de Osaka y Castellón acogerán las semifinales del Concurs Internacional de Paella de Sueca

El Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca celebrará este año su 65ª edición consolidado como uno de los principales escaparates gastronómicos del mundo y con un calendario marcado por dos citas decisivas: las semifinales autonómica e internacional, que definirán el camino hacia la final del próximo 13 de septiembre.

La Muntanyeta dels Sants ha acogido la presentación del certamen. / Levante-EMV

La primera de estas pruebas tendrá lugar el 20 de abril en Castellón de la Plana, que volverá a acoger la semifinal de la Comunidad Valenciana tras las experiencias previas en Vinaroz (2024) y la propia capital de la Plana en 2025. Posteriormente, el certamen dará el salto internacional con la celebración de la semifinal en Osaka (Japón), prevista para el 31 de mayo, en la que será su undécima edición.

Ambas citas permitirán seleccionar a los cocineros y cocineras que competirán en Sueca por el título de “mejor paella del mundo”, en una edición que reunirá a participantes locales, autonómicos, nacionales e internacionales, reafirmando el carácter global del concurso.

Un certamen con 65 años de historia

La presentación oficial de esta nueva edición ha tenido lugar este martes en la Muntanyeta dels Sants, un enclave simbólico rodeado de arrozales que conecta directamente con la esencia del certamen. Durante el acto se ha dado a conocer el cartel anunciador, obra de Jesús San Nicolás, que apuesta por la dualidad entre tradición e innovación bajo el lema “el pasado nos honra, el futuro nos inspira”.

La concejal de Turismo y responsable del Concurs, Teresa Ribes, ha destacado la evolución del evento, subrayando que “nace de nuestras raíces, pero continúa creciendo con nuevas ideas y generaciones”, al tiempo que ha agradecido la implicación de instituciones, profesionales y patrocinadores.

Por su parte, el alcalde de Sueca, Julián Sáez, ha remarcado que el concurso “es una de las mejores herencias de nuestros antepasados” y ha reafirmado el compromiso municipal para garantizar su continuidad y proyección futura.

Participación internacional y defensa de la tradición

El director del certamen, Tony Landete, ha destacado el papel de los participantes a lo largo de estas seis décadas, señalando que su esfuerzo ha sido clave para posicionar la paella valenciana en el panorama internacional.

Tras Semana Santa se abrirá el plazo de preinscripción para las diferentes categorías. La organización prevé la participación de 35 concursantes —tres locales, doce de la Comunidad Valenciana, diez nacionales y diez internacionales—, con posibilidad de ampliar hasta 40 plazas.

El coordinador gastronómico, Adolfo Cuquerella, ha insistido en la necesidad de seguir defendiendo la receta tradicional, mientras que el presidente del Gremio de Hostelería de Sueca y Playas, Salvador Ortega, ha destacado la continuidad generacional del concurso como garantía de futuro.

La presentación ha contado con la presencia de representantes institucionales del ámbito agrario y formativo. El concurso cumple 65 años y mantiene intacto su prestigio y su capacidad de proyección internacional.