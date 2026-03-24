Una ruta del arroz 'invita' a descubrir la variedad de recetas, estilos y cocineros de Cullera

Cullera ha dado un paso más en su apuesta por consolidarse como referente gastronómico con el lanzamiento del Pasaporte de la Ruta del Arroz, una nueva iniciativa impulsada por el Club de Producto Artesanos del Arroz de Cullera en colaboración con el ayuntamiento. La propuesta invita tanto a vecinos como a visitantes a recorrer algunos de los restaurantes más emblemáticos de la ciudad, degustar sus especialidades arroceras y participar en un sorteo gastronómico.

Este proyecto se enmarca dentro del programa anual de actividades subvencionadas fruto del acuerdo entre el consistorio y el club gastronómico, con el objetivo de poner en valor la tradición arrocera local, reforzar el posicionamiento de Cullera como capital del arroz y dinamizar el turismo durante todo el año, más allá de la temporada estival.

La iniciativa propone una experiencia participativa: los interesados podrán recoger su pasaporte gastronómico a partir del próximo 25 de marzo en la Oficina de Turismo de Cullera. En él encontrarán información sobre los establecimientos adheridos y el funcionamiento de la ruta. Cada visita a uno de los restaurantes participantes permitirá sellar el documento tras degustar alguno de sus arroces, configurando así un itinerario culinario que recorre distintas interpretaciones de uno de los productos más identitarios de la gastronomía valenciana.

En esta edición participan siete restaurantes de referencia: Casa Rocher, El Chalet, Rincón del Faro, Casa Nostra, Las Terrazas del Mare Nostrum, Mar de Oro y Casa Salvador. Todos ellos forman parte del Club de Producto Artesanos del Arroz de Cullera y destacan por su apuesta tanto por las recetas tradicionales como por propuestas innovadoras que mantienen el arroz como eje central.

Una vez completado el recorrido, los participantes deberán entregar su pasaporte en la Oficina de Turismo, lo que les dará acceso a un sorteo final que se celebrará en agosto. Los premios estarán vinculados a la gastronomía y a la oferta hotelera de la ciudad, reforzando así el vínculo entre restauración y sector turístico.

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El Club de Producto Artesanos del Arroz subraya que la iniciativa pretende acercar la cultura del arroz a todos los públicos. “Cullera tiene una relación histórica con el arroz y con su forma de cocinarlo. Con este pasaporte queremos invitar a descubrir la diversidad de recetas, estilos y cocineros que hacen de nuestra ciudad un lugar único para disfrutar de este producto”, destacan.