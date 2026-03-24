Pascu Domingo regresa al Alzira con el reto de salvar al equipo del descenso
El técnico de Riba-roja toma el relevo de Sapiña y se convierte en el cuarto técnico de la UD en una misma temporada
Estuvo al frente del Juvenil A azulgrana
Pascu Domingo Climent es el entrenador que tiene que sacar a la UD Alzira de la situación de descenso a Lliga Comunitat. “Tenía una deuda con la UD Alzira y la quiero saldar ya”, ha comentado el técnico de Riba-roja, que decidió apartarse del Juvenil A alzirista tras ganarle al Valencia y estar a tres puntos de la permanencia meses después de haber conseguido una de las mejores clasificaciones alziristas en División de Honor, un octavo puesto. “No me veía con fuerzas para sacar al equipo y preferí apartarme pero en mi cabeza siempre estuvo volver”, afirma.
Para Domingo, el Alzira es un “club especial”. Su madre es de Llaurí “y de pequeño venía muchas veces al Suñer”. Con 18 años ya entrenó al Riba-roja B benjamín y tras dos años en el Alboraia lo fichó el Levante para su alevín. Un año después pasó al Rayo Vallecano cadete y volvió a su tierra. Con pocos partidos mejoró la dinámica del Dragon Force juvenil y gozó de su primera experiencia amateur en el Torre Levante, al que salvó en Preferente. Cambió la azulgrana de Orriols por la ribereña para entrenar al Juvenil B que fue 11º en Liga Nacional. Meses después de acabar su etapa en el Alzira fue llamado por David Villa para dirigir la cantera del Benidorm, club del que es propietario y donde también fue segundo entrenador de Jovi Vidales. Esta temporada dirigía a la Nucia Juvenil que le ha permitido dejar el club cuando el equipo está en la parte media alta de la Liga Nacional, con ocho puntos por encima del descenso a falta de 24 por disputarse. “Estoy muy agradecido al trato que tuve en Benidorm y La Nucia pero ahora vuelvo a casa”.
Aunque el martes es día de descanso, el cuarto técnico de la UD Alzira esta temporada celebrada su primer entrenamiento de cara al partido que le enfrentará al Recambios Colón el próximo sábado a las 17 h. en el Luis Suñer Picó.
Suscríbete para seguir leyendo
- El nuevo azul de la Generalitat tiñe la tarjeta SIP y el abono del metro
- El transporte valenciano critica la rebaja de las gasolinas porque 'los precios seguirán al alza
- El invierno vuelve para Semana Santa: Aemet confirma posibles nevadas el Domingo de Ramos en la C. Valenciana
- Retrasados varios trenes en dirección València por la presencia de personas cerca de la vía
- Decathlon inaugura una nueva tienda en València con 250 tarjetas regalo
- ¿Por qué llevaba María José Catalá una banda amarilla en la Ofrenda?
- El paso atrás que salvó a Carlos Mazón de ser investigado en la causa de la dana de València
- Colas kilométricas en las carreteras valencianas: la V-30 es la más afectada con 19 kilómetros de retenciones