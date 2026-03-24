Pascu Domingo regresa al Alzira con el reto de salvar al equipo del descenso

Pascu Domingo Climent es el entrenador que tiene que sacar a la UD Alzira de la situación de descenso a Lliga Comunitat. “Tenía una deuda con la UD Alzira y la quiero saldar ya”, ha comentado el técnico de Riba-roja, que decidió apartarse del Juvenil A alzirista tras ganarle al Valencia y estar a tres puntos de la permanencia meses después de haber conseguido una de las mejores clasificaciones alziristas en División de Honor, un octavo puesto. “No me veía con fuerzas para sacar al equipo y preferí apartarme pero en mi cabeza siempre estuvo volver”, afirma.

Para Domingo, el Alzira es un “club especial”. Su madre es de Llaurí “y de pequeño venía muchas veces al Suñer”. Con 18 años ya entrenó al Riba-roja B benjamín y tras dos años en el Alboraia lo fichó el Levante para su alevín. Un año después pasó al Rayo Vallecano cadete y volvió a su tierra. Con pocos partidos mejoró la dinámica del Dragon Force juvenil y gozó de su primera experiencia amateur en el Torre Levante, al que salvó en Preferente. Cambió la azulgrana de Orriols por la ribereña para entrenar al Juvenil B que fue 11º en Liga Nacional. Meses después de acabar su etapa en el Alzira fue llamado por David Villa para dirigir la cantera del Benidorm, club del que es propietario y donde también fue segundo entrenador de Jovi Vidales. Esta temporada dirigía a la Nucia Juvenil que le ha permitido dejar el club cuando el equipo está en la parte media alta de la Liga Nacional, con ocho puntos por encima del descenso a falta de 24 por disputarse. “Estoy muy agradecido al trato que tuve en Benidorm y La Nucia pero ahora vuelvo a casa”.

Aunque el martes es día de descanso, el cuarto técnico de la UD Alzira esta temporada celebrada su primer entrenamiento de cara al partido que le enfrentará al Recambios Colón el próximo sábado a las 17 h. en el Luis Suñer Picó.