Alberic se prepara para el Domingo de Ramos, su día grande con el "concurs de l'encissam" y la "baixà dels sants"

Alberic cuenta los días que faltam para dar inicio a su celebración más importante, el Domingo de Ramos y la Semana Santa. Este año, esta festividad que mueve miles de vecinas y vecinos, empezará oficialmente el viernes 27 de marzo con el pregón a cargo de Domingo González Sanchis, desde el Teatre Liceu, a partir de las 22.00 horas. Seguidamente, en el mismo teatro tendrá lugar el Concierto del Orfeón Borja de Gandia.

El día siguiente, sábado 28 de marzo, víspera del Domingo de Ramos, a las 17.00 horas el sonido de los tambores y los bombos de la Cofradía de la Oración de Jesús en el Huerto y de la Cofradía del Ecce-Homo hará vibrar al pueblo con una tamborada que finalizará a la Glorieta. A las 18.00h se celebrará un espectáculo musical infantil y a continuación (19.00h) será momento para la Exhibición de Tambores y Bombos. A las 22.00h, la "Crida" de la Semana Santa desde la Muntanyeta hasta la calle Ramon y Cajal servirá para anunciar la llegada del día grande de Alberic.

El Domingo de Ramos arrancará a las 07.00h con la "despertá", seguida de la santa misa rezada en el templo de Sant Llorenç. Al finalizar el culto, a las 11.00 horas se procederá a la Bendición de los Ramos y las Palmas en la ermita de la Virgen de Cullera. Desde la ermita, los asistentes se desplazarán en procesión hasta la iglesia del Espíritu Santo, donde se celebrará la Solemne Eucaristía.

La Muntanyeta acogerá a las 13.30 h. uno de los actos más peculiares de la fiesta alberiquense, el ‘Concurs de l’Encisam’. Así, la subida del calvario hacia la ermita de Santa Bàrbara se llenará de visitantes los minutos previos a la entrega de trofeos.

El día avanzará y los actos de celebración irán sucediéndose sobre el reloj. Por la tarde, a las 16.00 horas, la plaza de la Constitución se convertirá en punto de encuentro de vecinas, vecinos y visitantes para dar paso al Festival de Bandas, momento en que el pueblo y las cofradías rinden homenaje a los conjuntos musicales que los acompañan durante las procesiones. Cerrará el Festival la Societat Unió Musical Alberic, la SUMA, iniciando el desfile hasta la Muntanyeta para ofrecer su tradicional Concierto del Domingo de Ramos. Con la caída del sol y el disparo de 21 salvas de honor, empezará la "Baixà dels Sants" con la que se trasladarán las imágenes de la Semana Santa a los domicilios de las y los cofrades mayores.

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Con las imágenes en el domicilio de cada cofrade mayor, el lunes 30 de marzo las puertas de cada casa se abrirán para mostrar en el pueblo los arreglos, escenografías elaboradas con muchísimo cuidado que se convierten en un atractivo durante toda la semana. En los días siguientes, las procesiones ocuparán el calendario hasta llegar al Viernes Santo (3 de abril) y la Solemnísima Procesión General del Santo Entierro, con inicio y final en la iglesia de Sant Llorenç.