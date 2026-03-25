Alzira aprovecha 2,7 millones el superávit de 2025 para reactivar inversiones: estos son los proyectos

El tripartito que gobierna el Ayuntamiento de Alzira tiene previsto presentar esta tarde, en el pleno ordinario de marzo, la liquidación del presupuesto municipal del ejercicio 2025, que presenta un resultado positivo de casi ocho millones de euros (7.925.265,39 euros) y un remanente de tesorería para gastos generales de 7,3 millones. El equipo de gobierno ha incorporado 1.114.628 euros de este remanente para financiar proyectos y actuaciones ya iniciadas po comprometidas como la reordenación del entorno de los colegio Lluís Vives y la Purísima, las obras pendientes en el polideportivo Fontana Mogort, la nueva zona verde en la parcela de la avenida Luis Suñer que ocupaba la gasolinera desmantelada o la aportación municipal a la subvención solicitada para la recuperación de la iglesia en las ruinas del monasterio de la Murta, así como obras en caminos rurales, repavimentación de calles y mejoras urbanas, entre otros conceptos.

En el mismo pleno también se aprobará una modificación de crédito a cargo del remanente de tesorería por valor de 1.596.708 euros para financias nuevas actuaciones. En concreto, se destinarán 468.382,35 euros a complementar la dotación existente en el Pla Obert d’Inversions para la construcción de nuevas pistas semicubiertas en el polideportivo Jorge Martínez ‘Aspar', 300.000 euros para la construcción de nuevos nichos en el cementerio municipal, 139.603,79 a la instalación de un sistema de extinción de incendios por gases en el Archivo Municipal, 169.432,07 euros para la ampliación del nuevo contrato de parques y jardines u 80.000 euros para la redacción de los proyectos derivados de las actuaciones aprobadas en el Plan de Actuación Integrado para la Reconstrucción, entre otros.

Cuentas saneadas

El concejal de Hacienda, Andrés Gomis, ha destacado que el resultado positivo de la liquidación del presupuesto “confirman unas cuentas municipales saneadas que se ajustan a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”. En este caso, el edil ha incidido en que en este ejercicio se ha amortizado íntegramente el préstamo concertado en el año 2024, lo que representa que el ayuntamiento ya no tiene ninguna deuda con entidades financieras. La única deuda existente corresponde a devoluciones pendientes de las liquidaciones definitivas por la participación en los tributos del Estado de los ejercicios 2008 y 2009 y a los préstamos del IVACE vinculados a subvenciones otorgadas para la instalación de placas fotovoltaicas, que representan el 1,58 % de los ingresos (908.020,68 euros) y no computan en el protocolo de déficit.

El gobierno municipal destaca que la liquidación de las cuentas confirma que el Ayuntamiento de Alzira cumple con los proveedores “y es por tanto una entidad segura y fiable para las empresas” dado que el período medio de pago de las facturas una vez llegan al servicio de Intervención municipal es inferior al máximo legal de 30 días. En concreto, el plazo de pago fue de 27,89 días en el primer trimestre, de 21,53 en el segundo, de 19,47 en el tercero y de 17,47 en el cuarto, “una evolución positiva que mejora las cifras del año anterior”, inciden desde el tripartito, que destaca que con una capacidad de financiación de 23,2 millones, se cumple el principio de estabilidad presupuestaria.

Noticias relacionadas

Gomis señala que el resultado de la liquidación “confirma la solvencia del ayuntamiento que, con un remanente de 7,3 millones, goza de liquidez para afrontar obligaciones que puedan surgir o nuevas inversiones con total garantía”. “La buena salud económica del ayuntamiento es fruto de una gestión responsable y coherente, ya que mejoramos los servicios públicos e invertimos en la ciudad, al tiempo que mantenemos unas cuentas saneadas, sin deuda y dando confianza a los proveedores”, ha incidido el concejal de Hacienda, que señala que “el gran objetivo ahora “es asegurar una buena ejecución del presupuesto, acompañar el dinamismo económico de la ciudad y culminar la ejecución de la agenda de inversiones que tenemos en marcha, tanto en las que estamos trabajando como la que derivan de la agenda de reconstrucción y resiliencia”.