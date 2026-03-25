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Alzira pone a la venta las sillas del Viernes Santo: estos son los horarios y el precio

El ayuntamiento limita la venta de tíquets a un máximo de doce por persona

Colas a la puerta del ayuntamiento para adquirir los tíquets en una imagen del año pasado.

Colas a la puerta del ayuntamiento para adquirir los tíquets en una imagen del año pasado. / S. Fajardo

Óscar García

Alzira

La procesión del Viernes Santo de Alzira es multitudinaria, no solo por la gran participación de cofrades, sino también por la gran afluencia de público que concentra. Las sillas que distribuye el ayuntamiento a lo largo del recorrido para presenciar la procesión del Santo Entierro son muy demandas. El consistorio ha anunciado ya cuándo se podrán reservar. Será a partir del próximo martes, 31 de marzo, al precio de cinco euros.

Los interesados podrán adquirir los tíquets para alquilar las sillas a partir de las 9,30 de la mañana y hasta las 14 horas, en el primer piso de la casa consistorial. También se podrán alquilar por la tarde, de 16,30 a 18,30 horas y el miércoles y el jueves entre las 10 y las 14 horas. En caso de que quedara alguna libre, se ofertará el Viernes Santo en el quiosco de l plaza mayor de 11 a 13,30 horas.

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El ayuntamiento ha limitado a un máximo de doce las sillas que puede alquilar una misma persona.

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