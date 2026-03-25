Auxili y el Cor Alborxí de Alzira unen sus voces para favorecer la inserción laboral de personas vulnerables

Más de un centenar de voces blancas del colegio público Alborxí de Alzira se unirán a la cadencia reggae del grupo de la Vall d’Albaida Auxili con un objetivo solidario: recaudar fondos para la Fundación Novaterra, que trabaja en la inserción socio laboral de personas en situación de vulnerabilidad. Esta mañana uno de los cantantes de Auxili, Esteve Tortosa, ha estado en la escuela para ensayar con los niños y niñas de cara a la actuación tras semanas de trabajo conjunto. Mañana, a las 18,30 horas, el Gran Teatre de Alzira acogerá una edición más del concierto que cada año comparte el Cor Alborxí con artistas de renombre valencianos, en esta ocasión los escogidos son la formación Auxili, un grupo de música que nació en 2005 en Ontinyent, y que ha incorporado el reggae -con pinceladas de ska, ragga y rap- a sus composiciones. Se trata del proyecto anual de este curso 2025-2026 de la coral escolar, que cada año se esmera en la selección de un grupo o cantante valenciano para implicarlos en la preparación de un concierto siempre con fines benéficos. A través del ‘cantacançons’ de l’Alcúdia Dani Miquel contactaron con Auxili y programaron la colaboración que ha despertado “mucha ilusión y entusiasmo” en los niños del Alborxí, asegura el director y profesor de música Félix Cortés.

El coro del CEIP Alborxí de Alzira está formado por los niños y niñas desde tercero a sexto de primaria, más de 120 voces, y es una de las enseñas de este centro educativo. Alrededor de él giran los proyectos de innovación educativa de la escuela y, a través de los ensayos y las actuaciones se trabajan múltiples áreas que combinan los contenidos curriculares con el aprendizaje servicio (conciertos y colaboraciones con entidades y asociaciones de su entorno, como los asilos o Afaradem, Novaterra o Cruz Roja, entre otras), pero también se trabaja la recuperación de tradiciones (‘cabuts’, 'danses' de la procesión de la Mare de Déu del Lluch), la intergeneracionalidad (promoviendo la cooperación e intercambio mutuo de conocimientos, valores y experiencias entre alumnos de infantil y primaria y entre abuelos y nietos en el centro), el conocimiento del entorno y también los valores, bajo la batuta del director y profesor de música Félix Cortés.

Colaboración para fomentar valores

El concierto solidario con Auxili une música, educación y compromiso social. Representa “un paso más de una colaboración entre el CEIP Alborxí y Fundación Novaterra, desarrollada dentro del proyecto educativo del centro, con el objetivo de fomentar valores como la solidaridad, la inclusión y la responsabilidad social desde la infancia”, destacan desde la entidad de inserción laboral, con importante implantación en Alzira y que forma, también, parte de la comunidad educativa del Alborxí, al ser una de sus trabajadoras madre del colegio.

Según el programa, el Cor Alborxí interpretará varias piezas junto a Auxili. El grupo de Ontinyent también ofrecerá algunos de sus temas más conocidos y contará con colaboraciones especiales durante el concierto. Uno de los momentos más emotivos llegará con una interpretación conjunta en la que también participarán personas vinculadas a Fundación Novaterra, “simbolizando el vínculo entre educación, cultura e inclusión social”. El concierto anual del Cor Alborxí siempre es un éxito de público. Ya hace semanas que las invitaciones para asistir, que se reparten entre las familias, están agotadas, según indica la directora del colegio, Ester Blasco. Y en cada cita se llena el auditorio del Gran Teatro.

Los donativos que se recojan durante el concierto se destinarán íntegramente a los proyectos de inserción sociolaboral que desarrolla la fundación, dirigidos a mejorar la empleabilidad de las personas que han tenido dificultades para acceder al mercado laboral.

Donativos a través de Bizum

Este año se ha habilitado un nuevo método para colaborar mediante Bizum al número 01160, en efectivo o a través del datáfono que estará disponible durante el evento.

Esta puesta en escena es mucho más que una propuesta cultural: es una experiencia transformadora que demuestra el impacto positivo que se genera cuando centros educativos, entidades sociales y artistas trabajan de manera conjunta por una sociedad más justa e inclusiva, destacan desde Fundación Novaterra.