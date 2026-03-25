Carcaixent reduce un 30 % los servicios mínimos de la huelga de la basura al finalizar las Fallas

El Ayuntamiento de Carcaixent ha reducido más un 30 % los servicios mínimos que impuso con el inicio de la huelga indefinida del servicio de recogida de residuos a las puertas de las fiestas falleras. El nuevo decreto firmado por la alcaldesa, que entra en vigor este jueves, establece unos servicios mínimos del 53,10 % respecto de la totalidad de obligaciones de la empresa concesionaria en la prestación del servicio cuando inicialmente eran del 85 %, unos servicios mínimos que el sindicato Comisiones Obreras valoró como abusivos.

La alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, ha defendido que se trata de “reajustar” estos servicios mínimos una vez concluidas las Fallas, una época especialmente sensible por la mayor generación de residuos derivada de las celebraciones y la mayor afluencia en las calles.

Paralelamente, la empresa contratada por el ayuntamiento continúa con la retirada de residuos acumulados durante las fiestas, tras la segunda declaración de emergencia sanitaria decretada el lunes por la alcaldesa que permite, de forma excepcional, proceder a la limpieza a través de una empresa externa.

La huelga indefinida convocada por la plantilla de la empresa PreZero para denunciar el bloqueo en la negociación del convenio colectivo y unos salarios discriminatorios respecto de otros trabajadores del sector arrancó en la medianoche del 13 de marzo, por lo que este jueves por la noche cumplirá dos semanas. La alcaldesa ha denunciado que el incumplimiento de los servicios mínimos estipulados ha provocado la acumulación de basura en la calles y, tras el primer fin de semana, ya obtuvo el aval de Salud Pública para decretar la emergencia sanitaria y poder intervenir sin vulnerar el derecho a la huelga de los trabajadores. Esta fórmula permitía retirar la basura acumulada en los primeros días, pero las montañas de residuos en aquellos puntos en los que ya se había limpiado ha sido con el paso de los días incluso mayor, lo que dio lugar a la segunda declaración de emergencia que sigue en vigor hasta que se complete la limpieza del municipio.

Paralelamente, ha trascendido que el ayuntamiento ha encargado un estudio para evaluar la viabilidad del sistema actual de recogida, denominado “de quita y pon” ya que todos los días se distribuyen los contenedores y se recogen al finalizar el horario para depositar residuos, su eficacia y posibles alternativas.

Almiñana ha señalado que este proceso se inició antes del inicio de la huelga dado que el contrato actual finaliza a mediados de febrero del próximo año. El objetivo, ha incidido la alcaldesa, es encontrar una fórmula que permita que la ciudad esté limpia y se alcancen los objetivos de reciclaje que marca la Unión Europea. Sobre el actual sistema, Carolina Almiñana considera que, si bien es más caro, puede ser una opción y que el objetivo del estudio es valorar “que puede ser lo más interesante para Carcaixent”.