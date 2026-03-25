Càrcer y la Fundació LIMNE se alían para proteger y restaurar el río Sellent

El Ayuntamiento de Càrcer ha renovado el convenio con la Fundació LIMNE, un instrumento decisivo para la salud ambiental de su entorno natural. Esta colaboración permite implementar acciones de custodia fluvial en el cauce del río Sellent a su paso por el municipio. La alianza, que refuerza el compromiso del municipio con la sostenibilidad, busca no solo la conservación del ecosistema acuático, sino también implicar activamente a los vecinos en la protección de su patrimonio natural y es un ejemplo de la cogobernanza que impulsa el Consorci de la Ribera que, como publicó ayer Levante-EMV, ha presentado un informe jurídico “pionero” que clarifica y potencia el papel de los ayuntamientos en la protección del río Xúquer y que nace con un objetivo claro: que las actuaciones de restauración no sean intervenciones aisladas, sino que se consoliden como parte de la gestión ordinaria y planificada de cada municipio. Este informe fue presentado ayer al recién creado Consejo Consultivo para la promoción y conservación de los ecosistemas fluviales.

Un modelo de gestión participativa

La custodia fluvial es una herramienta recogida en la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad que fomenta la colaboración entre administraciones y la sociedad civil para asegurar el buen estado ecológico de las masas de agua. En este sentido, la Fundació LIMNE, una entidad sin ánimo de lucro con más de 15 años de experiencia en la gestión de aguas y voluntariado ambiental, aporta su conocimiento técnico para coordinar las actuaciones. Los objetivos principales de este acuerdo incluyen actuaciones para la conservación y restauración, como mejorar la biodiversidad y los valores ambientales del río Sellent. Para promover la resiliencia se prevé trabajar en la capacidad del territorio y la ciudadanía frente a posibles episodios de avenidas e inundaciones. Y también plantea la implicación del voluntariado a través del fomento de campañas de participación ciudadana y la educación ambiental. LIMNE realiza la hoja de ruta sobre la que el Ayuntamiento de Càrcer viene trabajando para mejorar el río a su paso por la localidad y fomentar su uso por parte de los vecinos, como explica el alcalde Vicent Tomàs Lloret.

En los últimos años se han venido realizando actuaciones “siempre que hemos encontrado subvenciones”. La más reciente hace pocas semanas, dentro del programa EmpleaXúquer del Consorci de la Ribera, que ha permitido retirar cañas en los márgenes y protegerlos con tela para evitar que proliferen, también se actúa para controlar el carrizo y para llevar a cabo labores de reforestación bajo el criterio técnico de la Fundació LIMNE y teniendo en consideración la peculiar elevada salinidad del río Sellent a su paso por Càrcer, que singulariza su ecosistema y condiciona la flora local. Esta característica ha obligado a realizar repoblaciones con especies halófilas (tolerantes a la sal) como adelfas, juncos y taray para recuperar el cauce.

El Ayuntamiento de Càrcer ha trabajado para declarar el río como Espacio Natural Protegido, buscando un equilibrio entre su conservación y su uso público y ha realizado a lo largo de estos años importantes proyectos de restauración ambiental y social, centrados en la limpieza, reforestación y protección del cauce, convirtiéndolo en un espacio natural valorado. Iniciativas impulsadas por el ayuntamiento y la Fundación Limne buscan adaptarlo al cambio climático, e incluso se reintrodujeron en 2021 especies antes presentes como la anguila.

Compromisos y financiación

El convenio establece un marco de trabajo donde el Ayuntamiento de Càrcer se compromete a facilitar espacios y recursos materiales, además de colaborar económicamente en los gastos derivados de los planes de trabajo anuales que se acuerden. Asimismo, el consistorio asumirá el mantenimiento de las zonas intervenidas una vez finalizadas las acciones. Por su parte, la Fundació LIMNE se encargará de elaborar y coordinar los planes de trabajo anuales, tramitar los permisos necesarios ante organismos como la Confederación Hidrográfica del Júcar, captar fondos y buscar fuentes de financiación externas para los proyectos y asegurar y organizar a los voluntarios que participen en las jornadas de limpieza o plantación.

Vigencia de hasta ocho años

El acuerdo tiene una duración inicial de 4 años, aunque ambas partes han previsto la posibilidad de prorrogarlo anualmente por un periodo adicional de otros 4 años, lo que permitiría un horizonte de trabajo estable hasta el año 2034. Para supervisar el cumplimiento de estas metas, se creará una comisión de seguimiento con representantes de ambas entidades. Con la firma del alcalde Vicent Tomás Lloret Suñer, Càrcer se posiciona como un referente local en la gobernanza participativa del agua, devolviendo al río Sellent el protagonismo que merece como eje vertebrador del municipio.