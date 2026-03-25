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Desconvocada la huelga de la recogida de la basura en Carcaixent tras un acuerdo con la plantilla

La empresa mejora la subida salarial y la Mancomunitat se compromete a no aplicar la prórroga adicional de un año para favorecer una nueva licitación que mejore las retribuciones

Trabajos de recogida de la basura acumulada por una empresa externa, este miércoles.

Trabajos de recogida de la basura acumulada por una empresa externa, este miércoles. / Levante-EMV

Pascual Fandos

Alzira

Un acuerdo a tres bandas entre la empresa concesionaria del servicio de recogida de basura en Carcaixent, la mercantil PreZero; la Mancomunitat de la Ribera Alta como adjudicataria del contrato y los trabajadores ha permitido desconvocar la huelga indefinida que la plantilla inició en la medianoche del viernes 13 de marzo y en la tarde-noche de este miércoles está previsto que se normalizara el servicio de recogida.

Fuentes de Comisiones Obreras, el sindicato que ha asesorado a los trabajadores en este proceso, han confirmado que se ha desbloqueado la negociación del convenio con un acuerdo por el que la empresa aplicará este año un incremento salarial del 5 % (frente a la propuesta inicial de 1,7 %) y la previsión de aplicar de inicio en 2027 otro 2 %, mientras que en la nueva contrata que se licite se contemplará una subida adicional del 12 % para equiparar los salarios a los de otros trabajadores del sector.

En esta parte del acuerdo entra la Mancomunitat de la Ribera Alta, que ha garantizado a los trabajadores que no aplicará la prórroga de un año prevista en el contrato, y que debería activar en diciembre, lo que aboca a una nueva licitación en la que se incorporarán las mejoras salariales acordadas para ese año.

El Ayuntamiento de Carcaixent también ha informado a través de las redes sociales de la desconvocatoria d ella huelga y ha agradecido “la paciencia, la responsabilidad y la conducta cívica que ha demostrado la ciudadanía de Carcaixent durante estos días”.

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La acumulación de residuos desde que se inició la huelga ha llevado al ayuntamiento a declarar en dos ocasiones la emergencia sanitaria para poder contratar a una empresa externa que ha venido trabajando la limpieza de las calles para evitar poblemas de salud pública.

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