Desconvocada la huelga de la recogida de la basura en Carcaixent tras un acuerdo con la plantilla
La empresa mejora la subida salarial y la Mancomunitat se compromete a no aplicar la prórroga adicional de un año para favorecer una nueva licitación que mejore las retribuciones
Un acuerdo a tres bandas entre la empresa concesionaria del servicio de recogida de basura en Carcaixent, la mercantil PreZero; la Mancomunitat de la Ribera Alta como adjudicataria del contrato y los trabajadores ha permitido desconvocar la huelga indefinida que la plantilla inició en la medianoche del viernes 13 de marzo y en la tarde-noche de este miércoles está previsto que se normalizara el servicio de recogida.
Fuentes de Comisiones Obreras, el sindicato que ha asesorado a los trabajadores en este proceso, han confirmado que se ha desbloqueado la negociación del convenio con un acuerdo por el que la empresa aplicará este año un incremento salarial del 5 % (frente a la propuesta inicial de 1,7 %) y la previsión de aplicar de inicio en 2027 otro 2 %, mientras que en la nueva contrata que se licite se contemplará una subida adicional del 12 % para equiparar los salarios a los de otros trabajadores del sector.
En esta parte del acuerdo entra la Mancomunitat de la Ribera Alta, que ha garantizado a los trabajadores que no aplicará la prórroga de un año prevista en el contrato, y que debería activar en diciembre, lo que aboca a una nueva licitación en la que se incorporarán las mejoras salariales acordadas para ese año.
El Ayuntamiento de Carcaixent también ha informado a través de las redes sociales de la desconvocatoria d ella huelga y ha agradecido “la paciencia, la responsabilidad y la conducta cívica que ha demostrado la ciudadanía de Carcaixent durante estos días”.
La acumulación de residuos desde que se inició la huelga ha llevado al ayuntamiento a declarar en dos ocasiones la emergencia sanitaria para poder contratar a una empresa externa que ha venido trabajando la limpieza de las calles para evitar poblemas de salud pública.
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