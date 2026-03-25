Desconvocada la huelga de la recogida de la basura en Carcaixent tras un acuerdo con la plantilla

Un acuerdo a tres bandas entre la empresa concesionaria del servicio de recogida de basura en Carcaixent, la mercantil PreZero; la Mancomunitat de la Ribera Alta como adjudicataria del contrato y los trabajadores ha permitido desconvocar la huelga indefinida que la plantilla inició en la medianoche del viernes 13 de marzo y en la tarde-noche de este miércoles está previsto que se normalizara el servicio de recogida.

Fuentes de Comisiones Obreras, el sindicato que ha asesorado a los trabajadores en este proceso, han confirmado que se ha desbloqueado la negociación del convenio con un acuerdo por el que la empresa aplicará este año un incremento salarial del 5 % (frente a la propuesta inicial de 1,7 %) y la previsión de aplicar de inicio en 2027 otro 2 %, mientras que en la nueva contrata que se licite se contemplará una subida adicional del 12 % para equiparar los salarios a los de otros trabajadores del sector.

En esta parte del acuerdo entra la Mancomunitat de la Ribera Alta, que ha garantizado a los trabajadores que no aplicará la prórroga de un año prevista en el contrato, y que debería activar en diciembre, lo que aboca a una nueva licitación en la que se incorporarán las mejoras salariales acordadas para ese año.

El Ayuntamiento de Carcaixent también ha informado a través de las redes sociales de la desconvocatoria d ella huelga y ha agradecido “la paciencia, la responsabilidad y la conducta cívica que ha demostrado la ciudadanía de Carcaixent durante estos días”.

La acumulación de residuos desde que se inició la huelga ha llevado al ayuntamiento a declarar en dos ocasiones la emergencia sanitaria para poder contratar a una empresa externa que ha venido trabajando la limpieza de las calles para evitar poblemas de salud pública.