El documental de la batucada de Polinyà destaca en una campaña de inserción en València

València acogió una de las propuestas audiovisuales con mayor carga social de la actual campaña de inserción. El estreno del documental “El ritmo de una transformación: de un sueño compartido a quince años de inclusión y aprendizaje” reunió a 223 personas en el CaixaForum, rozando el lleno y confirmando su consolidación como uno de los trabajos más vistos dentro de este circuito.

Impulsado por Tymbals, la batucada de Polinyà de Xúquer, el proyecto trasciende lo musical para convertirse en un símbolo de cómo el ritmo puede ser también una herramienta de cambio. Desde la Ribera Baixa hasta Valencia, la cadencia de los tambores y el pulso de la inclusión avanzan juntos en una iniciativa que ha sabido crecer sin perder su esencia.

Los participantes sobre el escenario. / Levante-EMV

El documental recoge precisamente ese recorrido: quince años de trabajo colectivo en los que la música ha servido como vehículo para el desarrollo personal, la integración y la construcción de comunidad. A través de testimonios reales, la pieza pone en valor el impacto de creer en las personas y de generar oportunidades desde lo educativo y lo artístico.

Una respuesta excelente del público

La respuesta del público fue tan cálida como significativa. Emoción contenida, aplausos y valoraciones que incidieron en el carácter transformador del proyecto marcaron una proyección que evidenció el interés creciente por este tipo de iniciativas.

“Un documental muy emotivo y divertido a partes iguales. Pero lo más importante es la intervención socioeducativa que realizáis con el alumnado”, destacaba una de las asistentes.

Otra espectadora incidía en su capacidad de difusión: “Es una magnífica herramienta para mostrar y poner en valor todo el trabajo que realizáis”.

Una obra clave para entender la inserción social

Con producción de Jose de Mut Film y el respaldo de la Fundación “la Caixa”, la obra se ha convertido en una pieza clave dentro de la campaña de inserción que se desarrolla en València, destacando no solo por su calidad audiovisual, sino por su alcance social.

Desde la organización subrayan que el éxito de asistencia y su creciente visibilidad confirman la necesidad de seguir impulsando proyectos que sitúen a las personas en el centro. También han querido reconocer el papel fundamental de las familias, el alumnado y el equipo profesional que hacen posible esta realidad.

Más allá de la pantalla, “El ritmo de una transformación” traza así un puente entre la Ribera Baixa y València, donde el ritmo de la batucada y el de la inclusión laten al unísono como ejemplo de cohesión, compromiso y futuro.