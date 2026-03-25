El hospital de Alzira se queda sin médico de empresa para los trabajadores

En casa del herrero, cuchillo de palo, como diría el refrán. El sindicato CSIF ha denunciado que el Departamento de la Ribera obliga a sus trabajadores a desplazarse a Valencia y a pagarse el traslado para pasar los reconocimientos médicos al no contar actualmente con médico de empresa. La central sindical advierte de la irregularidad de esta situación y solicita un servicio médico continuo en el centro de trabajo de Alzira y, hasta entonces, que se abone el desplazamiento y compute como horario laboral.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) explica en un comunicado emitido este miércoles que el artículo 14 del Real Decreto 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención obliga a constituir uno propio (SPP) en empresas que superen los 500 trabajadores. En el departamento de salud de la Ribera sobrepasan los 3.000, por lo que deberían contar al menos con dos facultativos de Medicina del Trabajo; no obstante, no hay uno solo. Fuentes sindicales detallan que desde aproximadamente el mes de junio del año pasado no hay un médico fijo. Después acudía al hospital una médico del Peset una vez a la semana, un servicio que el CSIF ya denunció que resultaba insuficiente, pero desde enero son los trabajadores los que se tienen que desplazar a València.

CSIF incide, y así lo ha hecho constar en el escrito tramitado por registro de entrada y dirigido a la Dirección General de Personal de Conselleria de Sanitat, que el artículo 5 del Real Decreto 843/2011 de Organización de Recursos Sanitarios establece que los servicios de prevención deben disponer de una infraestructura sanitaria. Esta última la componen personal médico especialista en Medicina del Trabajo y enfermeros de empresa.

El sindicato lamenta que, debido a la carencia de esa dotación prevista por normativa, “el Departamento insta a los trabajadores a desplazarse a instalaciones externas para realizar los reconocimientos médicos obligatorios o voluntarios. En este caso se trata del hospital Doctor Peset, en València, ubicado a 45 kilómetros del recinto hospitalario de la Ribera y a una distancia incluso mayor de algunos centros de salud del departamento”.

CSIF recalca que, como subraya el artículo 22 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, “la vigilancia de la salud no debe suponer gasto alguno para el trabajador. Esto incluye no solo el coste de la prueba, sino también el desembolso del transporte y el tiempo invertido. Este último debe computarse como jornada laboral efectiva. Además, si el empleado debe usar su vehículo o transporte público para desplazarse a un centro distinto al habitual, la empresa ha de abonar el kilometraje o el importe del billete”.

La central sindical exige a Conselleria de Sanitat, ante esta situación, que “se reestablezca o se asigne de forma regular un servicio médico en este centro de trabajo”. Si se dilata esa medida reclama que, de inmediato, la empresa facilite el transporte a los centros externos o abone el desplazamiento. Igualmente insta a que ese traslado compute en la jornada laboral o se compense como tal.

Réplica de la dirección

El Departamento de Salud de La Ribera, por su parte, asegura la vigilancia de la salud de sus trabajadores está plenamente garantizada y que la actual situación responde a un problema estructural a nivel nacional por la falta de especialistas, que también afecta a la Medicina del Trabajo. Ante ello, el departamento ha activado la búsqueda de este perfil profesional y ha publicado una oferta específica, cuya resolución se espera en breve. Mientras se produce esta incorporación, las prestaciones se están realizando con normalidad en el Hospital Doctor Peset, centro perteneciente a la misma Agrupación Sanitaria Interdepartamental (ASI Valencia Este), junto a La Ribera y Xàtiva-Ontinyent, lo que permite asegurar la continuidad asistencial gracias a la colaboración entre departamentos.

Asimismo, la dirección incide en que tras reciente reunión del Comité de seguridad y salud del personal laboral y estatutario, el departamento ha aprobado el procedimiento para compensar los gastos de desplazamiento de los trabajadores que deban acudir al Hospital Doctor Peset hasta la incorporación del facultativo.