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El juvenil del Alzira FS se proclama subcampeón de copa

El equipo de José Carlos Iñigo brilla a pesar de ser el único representante de la Liga Autonómica en la Final 4

El equipo juvenil del Alzira FS, subcampeón de la Copa Élite.

El equipo juvenil del Alzira FS, subcampeón de la Copa Élite. / Levante-EMV

David Chordà

Alzira

El Alzira Fútbol Sala fue doblemente protagonista en el pabellón de Cocentaina. Fue el único club de la Comunitat Valenciana que tuvo representación en la Supercopa senior y también en la I Copa Élite juvenil creada por la FFCV, la cual ha reunido clubes de Liga Autonómica y División de Honor. El conjunto que dirige José Carlos Iñigo era el último representante que quedaba de la Liga Autonómica y los otros tres conjuntos eran de la máxima categoría juvenil y logró un brillante subcampeonato copero.

Para llegar a la Final 4 de Cocentaina hace un mes disputó una fase previa entre los cuatro primeros de Liga Autonómica en la que el Revest Disseny Alzira FS ganó 7-1 al Alboraya, entonces quinto clasificado (el cuarto, Nueva Elda B no podía jugar). La victoria les clasificó para una fase final donde el 10 de marzo, los pupilos de José Carlos Iñigo vencieron al equipo valenciano mejor clasificado en División de Honor, el Maristes Valencia por 3-1.

En las semifinales el pasado viernes se deshizo del Pilar, undécimo clasificado de División de Honor, por un contundente 7-2. En la final, empezaron sorprendiendo al Nueva Elda con los tantos de Celso y Joan Casterà en los primeros minutos de juego. “Sin embargo, es un equipo muy bien clasificado, con una intensidad defensiva altísima y buen ataque”, explicó Iñigo. Al descanso, los zapateros habían empatado a dos. En el segundo acto, “subieron la defensa a media pista, no pudimos entrar en partido” y los eldenses marcaron dos goles más (4-2).

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Superada la experiencia copera, los jóvenes alzireños que también sufren una plaga de duras lesiones, reciben este sábado a las 16 h. al cuarto clasificado, el Alboraia. La victoria les acercaría aún más al ascenso a División de Honor, “pero en las condiciones que estamos, todo se iguala y no podemos confiarnos”, explicó José Carlos. A falta de ocho encuentros para acabar la liga, los ribereños llevan 12 puntos al segundo, el Serelles Alcoi y 15 al tercero, el Paidos Dénia, que ha jugado un partido más y no podría ascender. 

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