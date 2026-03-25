Los palistas de la Ribera despuntan en la prueba del autonómico disputada en Antella

Buenos resultados de los clubes de la Ribera en el Campeonato Autonómico Abierto de la Comunitat Valenciana, disputado en Antella, con una participación de casi 250 palistas de quince equipos (nueve valencianos, cinco murcianos y uno gallego). Las distancias eran de un kilómetro para prebenjamines, benjamines y alevines, tres para infantiles y cinco para el resto. El club organizador, la Penya Piragüista Antella, se llevó dos oros, el Scooter de Algemesí obtuvo 13 medallas (tres oros, seis platas y cuatro bronces) y el Club Piragüisme Cullera se llevó 16 (cinco oros, cinco platas y seis bronces).

En categoría sénior masculina K-1, Marc Martínez, del Scooter, luchó hasta el final por la victoria y solo cedió en un esprint muy disputado con Raimon Gastaldo (Kayak Tudense), que se impuso, con 21:19:71, por los 21:21:43 de Martínez. El tercer puesto del podio lo ocupó Carlos Moreno, compañero de este último (21:48:37). En mujeres, Elena Pérez, de Cullera, fue segunda (25:31:31), a poco más de medio minuto de la ganadora, del Club Piragüisme Silla. En hombres cadete B K-1, tras un reñido esprint vencióÀngel Nadal (Cullera, 22:55:90), con su compañero Óscar Domínguez en tercer puesto (23:57:72). En féminas, Nuria Rico (26:49:32), del Piragüisme Cullera, subió al tercer escalón del podio. En cuanto a hombres paracanoe única K-1, venció Javier Sanchis (de Antella, que compite por el Club Piragüisme Silla, 27:32:37).

En las categorías de promoción, hubo triunfos y podios para los ribereños. En hombres infantiles A K-1 los cullerots se llevaron dos podios: victoria de Hugo Meliá (13:12:28) y tercera plaza de Angelo Celentano (14:11:91). En mujeres, triunfo incontestable de Aitana Garrigues (Scooter, 13:37:06). En hombres infantiles B K-1 se impuso Andreu Giménez (Scooter, 13:11:28). En categoría femenina, cabe destacar el tercer puesto de Laura Crespo (Cullera, 17:58:18). En hombres alevines A K-1, bronce de Cullera de la mano de Pau Hervás (6:36:69). En mujeres, doblete de la Ribera: oro de Sira Blasco (Cullera, 6:37:19) y plata de Isabel Ferragud (Scooter, 7:19:97). En hombres alevines B K-1, el cullerano Lukas Stalionis fue segundo (6:56:44). En hombres benjamines A K-1 Pere Girbés finalizó tercero (Scooter, 7:19:73). Por último, entre los más pequeños, los hombres prebenjamines K-1, Alfred Tomàs consiguió la tercera plaza (Cullera, 9:03:82).

En la categoría de veteranos, los de la Ribera se llevaron victorias y podios. En hombres 35-39 K-1, Marcos Climent (de Sollana, que compite por el Club Piragüisme Silla) se impuso holgadamente, con un tiempo que le hubiera permitido ser tercero en sénior (21:30:78). En hombres 40-44 K-1, dominio algemesinense con la victoria de Óscar Bueno (23:02:36) y el segundo puesto de Justo Arlandis (23:14:81).

En hombres 45-49 K-1, oro de Salvador Rico (Cullera, 23:13:38), que se llevó el cuarto triunfo consecutivo, y fue acompañado en el podio por Francisco Giner (del Club Piragüisme Silla pero natural de Sellent, 24:03:16). En mujeres, Pau Trull, de Algemesí fue plata (36:20:66).

En mujeres 50-54 K-1, plata para Arancha Cester (Cullera, 27:37:09). En hombres 55-59 K-1, el algemesinense Carlos Moreno obtuvo el bronce (26:15:09). En cuanto a los hombres 60-64 K-1, José Cuenca, de Antella, obtuvo su cuarta victoria seguida (25:57:91). En hombres 65-69 K-1, José Ribes consiguió el bronce (Scooter, 27:57:67). En hombres veteranos 70-74 K-1, Tomás Francés, de la Penya Piragüista Antella (28:06:58), se proclamó campeón autonómico, mientras que Joaquín Roig (Scooter, 28:08:36), finalizó segundo. En categoría única C1, Salvador Fontana, también del Scooter, obtuvo la segunda plaza (29:42:64). Por último, en surfeski única, Enrique Sanmanuel, de Cullera, consiguió el bronce (29:50:55).

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En la clasificación por equipos general, el Scooter de Algemesí finalizó segundo, Cullera, cuarto, y Antella, decimotercero. En la de jóvenes promesas, los algemesinenes acabaron segundos y los de Cullera terceros. Por último, en la de veteranos, Cullera obtuvo el segundo puesto, Antella el quinto y Algemesí el octavo.