Un proyecto para duplicar la fábrica de Eurocebollas en Alzira generará 200 nuevos empleos

La empresa alzireña Eurocebollas, líder mundial en el sector de la cebolla procesada y lista para servir que desde la entrada en el accionariado de la multinacional francesa Solina ha pasado a denominarse Solions, cerró el año pasado con una facturación récord de 70 de millones de euros, que prevé elevar en 2026 a los 90 millones. La mercantil trabaja en una ampliación que, con una inversión estimada en 30 millones de euros, duplicará en el horizonte de dos años los 100.000 m2 que ocupan las actuales instalaciones en el linde de los términos municipales de Alzira, Guadassuar y Massalavés con la previsión de generar 200 nuevos puestos de trabajo en una planta que casi ha sextuplicado la plantilla desde el traslado en 2018 y actualmente supera las 400 personas.

Francis Alberola (izqda) y Thomas Decroix junto al conseller Barrachina, en una degustación de productos de la Solions. / Carles Llorca

El proyecto de ampliación lo ha dado a conocer el CEO de la empresa, Francis Alberola, durante la visita que este martes ha realizado a las instalaciones de Solions el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, y en la que el responsable de expansión de Solina, Thomas Decroix, también ha ejercicio de anfitrión.

Alberola ha detallado que la entrada de Solina en 2025 como socio mayoritario (51 %) de un accionariado del que también forma parte Portobello Capital -el CEO de la empresa conserva una parte minoritaria- representa una apuesta por el crecimiento de Solions. “Nos dimos cuenta de que solos no podíamos llegar y nos hemos unido con grandes empresas. Solina es un socio que factura casi 2.000 millones de euros, tiene 54 fábricas por todo el mundo, con una importante implantación en Estados Unidos, y nos permite llegar a puntos de venta a los que antes nos resultaba imposible llegar -al consumidor final y a los supermercados- y en los que estamos vendiendo un producto con valor añadido”, comenta Alberola, mientras detalla que prácticamente el 70 % de la producción se exporta y sus productos llegan a cerca de 50 países diferentes, de Estados Unidos a Australia, pasando por Argentina o Canadá sin olvidar Europa.

Innovación

Francis Alberola ha destacado el esfuerzo inversor que en los últimos años se ha traducido en una inyección media de nueve millones, que ha permitido un crecimiento anual “de dos dígitos”, pero también en innovación para atender las demandas de los clientes, hasta el punto que Solions ofrece 300 recetas diferentes, todas basadas en la cebolla como materia prima. “Si innovas el mundo es pequeño”, ha llegado a comentar Alberola, tras señalar también que “innovar es equivocarte”. Alberola ha detallado que la planta de Alzira tiene capacidad para envasas 22.000 kilos de cebolla procesada a la hora. Las nuevas instalaciones que se pretenden materializar en 2028 contemplan la creación de nuevas líneas aunque, según ha explicado Alberola, el objetivo es garantizar que en caso de cualquier percance en la planta principal se mantiene el abastecimiento a los clientes.

"Si innovas el mundo es pequeño" Francis Alberola — CEO Solions

En concreto, la empresa tiene previsto una ampliación del almacén a finales de año, aunque ya dispone de dos parcelas, una de 40.000 metros cuadrados y otra de 60.000 en el entorno de la planta, en la que ha empezado a tramitar las autorizaciones para la futura ampliación, que proyecta en 2028.

El conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, se ha mostrado sorprendido por la actividad de la antigua Eurocebollas y no ha dudado en señalar “el agricultor se puede sentir orgulloso, porque hacen con su producto una verdadera obra de arte”. “La única forma de que el agricultor reciba un precio justo es que se puedan vender estas calidades”, ha incidido el conseller.

Alberola ha detallado que Solions plantará este año mil hectáreas de cebolla por diferentes comunidades autónomas y cuenta con otros 400 trabajadores que procesan esa materia prima antes de enviarla ya pelada a la planta de Alzira. “Hemos crecido tan deprisa que no nos da tiempo a manipular toda la cebolla aquí”, ha comentado.

Barrachina, por su parte, ha anunciado una convocatoria de ayudas por valor de 25 millones de euros para 2026 destinadas a impulsar inversiones en transformación, comercialización y desarrollo de productos agroalimentarios. Estas subvenciones se enmarcan en el Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) 2023-2027 en la Comunitat Valenciana.

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Durante la visita a la empresa agroalimentaria Solions, el conseller ha señalado que las ayudas priorizarán a aquellas empresas que apuesten por la creación de nuevos proyectos, el uso de materias primas locales, la obtención de certificaciones de calidad y su implantación en zonas rurales.