El plan de eliminación de la caña invasora concluye tras recuperar espacios fluviales en 13 pueblos de la Ribera

El proyecto “Canya a la canya” diseñado para eliminar esta especie invasora de los márgenes del Xúquer llega a su fin tras superar de forma considerable los objetivos planteados al inicio, según destacan fuentes del Consorci de la Ribera, el ente que agrupa a las dos grandes mancomunidades y que ha coordinado el proyecto junto a la Fundación Limne. En marcha desde noviembre de 2023, inicialmente tenía que finalizar en diciembre de 2025, pero se extendió hasta el mes de marzo de 2026 a consecuencia de los efectos de la dana de 2024, que malogró algunas de las actuaciones.

Esta iniciativa nació con el fin de mitigar el riesgo y el impacto de las inundaciones, creando un corredor verde de 75 kilómetros en el río Xúquer a través de una serie de objetivos: la eliminación de elementos obstructivos; la creación de zonas de laminación; la recuperación del espacio fluvial; la mejora de las infraestructuras y la estabilización de los márgenes del río. Se han llevado a cabo acciones en trece municipios de la Ribera Alta y la Ribera Baixa: Sumacàrcer, Antella, Gavarda, Alberic, Benimuslem, Alzira, Algemesí, Albalat de la Ribera, Polinyà de Xúquer, Sueca, Riola, Fortaleny y Cullera. Los objetivos se han cumplido con éxito y han superado con creces la previsión inicial, incide el Consorcio.

Representantes de los ayuntamientos implicados en el proyecto y de las mancomunidades. / Levante-EMV

La acción principal, la eliminación de la caña Arundo donax, ha liberado un total de 172.210 m² de esta especie exótica invasora en los márgenes del río. Esto implica un 121,26% de la cifra estimada antes del proyecto, que era de 142.012 m². Además, se han tenido que reponer 63.800 m² de geotextil que quedó dañado durante la dana de 2024.

También se han superado los objetivos de gestión y control de vegetación autóctona, con la eliminación de 2.021 m² de carrizal y la gestión de 63 árboles en mal estado y 2.120 m² de arbustos. Por otro lado, se han plantado más de 100.000 unidades de especies autóctonas del bosque de ribera en la superficie liberada.

Además de retirar el geotextil empleado durante el proyecto “Canya a la canya” para evitar que las cañas rebrotaran, se han retirado más de 30.000 m² de geotextil abandonado de proyectos anteriores a los municipios de Gavarda, Algemesí y Albalat de la Ribera. Esta cifra supera nuevamente el objetivo, que contemplaba menos de 6.000 m².

En cuanto a las otras acciones técnicas, destaca la transformación de 27.771 m² de zonas de cultivo como espacio fluvial en los municipios de Alberic, Alzira, Polinyà de Xúquer, Sueca y Cullera. En la primera y la última de estas localidades, esta actuación ha sido posible gracias a los acuerdos de custodia con particulares. Finalmente, se han ejecutado 1.651 m² de estabilización y reculada de márgenes en Alzira, mediante la técnica del muro Krainer, y Cullera, donde se ha construido un muro de escollera.

El proyecto también ha desarrollado acciones transversales de gobernanza y participación, como la creación del consejo consultivo del río Xúquer, donde participan el Consorci de la Ribera, la Fundació Limne y los ayuntamientos, además de particulares y organizaciones. Por otro lado, se han instalado 15 paneles de información ambiental en diferentes puntos del río y se han llevado a cabo más de 400 actividades de educación ambiental con la participación de más de 8.000 personas. En ellas la ciudadanía ha tenido la oportunidad de participar en encuentros, jornadas de plantación popular, talleres escolares, conferencias y rutas interpretativas.

Como remate, “Canya a la canya” ha abierto las puertas a los ayuntamientos y la ciudadanía en una jornada de conclusión del proyecto donde se ha hecho balance de las acciones desarrolladas, que se pueden considerar un éxito por el cumplimiento y superación de las previsiones. Además, se ha propiciado una reflexión sobre la necesidad de dar continuidad a las actuaciones ejecutadas con nuevas iniciativas que ayuden a continuar mejorando el entorno del río Xúquer y previniendo el riesgo de inundaciones.

Noticias relacionadas

El proyecto «Canya a la canya» cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.