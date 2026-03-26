La Acequia Real inicia la campaña de riego con la "tranquilidad" de las reservas almacenadas

La Acequia Real del Júcar (ARJ) ha celebrado este jueves el tradicional acto de Suelta de Aguas desde l'Assut de Antella, que simboliza el inicio de la campaña de riego de esta histórica comunidad de regantes, “con la tranquilidad de contar con más de 1.350 Hm3 almacenados en los embalses de nuestro sistema, y con unas infraestructuras de riego plenamente operativas tras el importante esfuerzo realizado en el último año para restablecerlas tras el paso de la dana”, según ha destacado el presidente de la ARJ, Antonio Costa.

Las autoridades, ante la casa de compuertas de la Acequia Real del Júcar, este jueves en Antella. / C. Llorca Ibáñez

El acto ha contado con la presencia del Comisionado para la Recuperación de la Generalitat tras la dana, Raúl Mérida; la directora general del Agua y Desarrollo Rural, Lourdes Pérez; Vicente Mompó, presidente de la Diputación de Valencia; Francisco Rodríguez Mulero, presidente de SEIASA, así como la Comisaria de Aguas y miembros del equipo de la Confederación Hidrográfica del Júcar y diputados y presidentes de las veinte Juntas Locales que integran la institución, así como alcaldesa de algunos de los municipios del entorno.

Antonio Costa ha agradecido la actuación del Ministerio de Agricultura, a través de Tragsa y SEIASA, así como el apoyo de la Conselleria de Agricultura para restablecer la red de riego y garantizar el suministro de agua a las explotaciones agrarias. Costa también ha explicado que el restablecimiento de esta red también ha permitido garantizar el suministro de agua a l’Albufera. Actualmente, la Acequia Real aporta 19 Hm3 anuales al parque natural, una cifra que alcanzará los 40 Hm3 una vez esté finalizado el proceso de modernización, indican fuentes de a entidad, que señalan que recientemente, se ha iniciado el envío de nuevos aportes a l’Albufera correspondientes al actual año con una previsión de volumen similar al ejercicio anterior. Como es habitual, estos envíos se realizan previa solicitud de la dirección general del parque.

Impulso a la modernización de regadíos

Durante el acto, la ARJ ha insistido en la necesidad de continuar avanzando en la modernización. En este sentido, el presidente de la comunidad ha destacado el impulso decisivo que se está dando a las obras en los últimos años ya que, actualmente, se están ejecutando ocho sectores a través de SEIASA, así como otros cinco a través de la Conselleria de Agricultura y Agua.

Rodríguez Mulero y el presidente de la diputacón, esa mañana en Antella junto al cura, la alcaldesa y la presidenta de la Mancomunitat de la Ribera Alta. / C. Llorca Ibáñez

No obstante, Antonio Costa ha reclamado a la Confederación Hidrográfica del Júcar el inicio de las Redes de Transporte de los sectores 26 y 33 y la finalización urgente de las obras del sector 7, que llevan paralizadas desde 2023. Asimismo, ha recordado la necesidad de acometer actuaciones en las acequias de la zona arrocera, fundamentales tanto para el cultivo del arroz como para el envío de agua a l’Albufera y la gestión de episodios de avenidas.

Costa ha concluido destacando que la modernización de regadíos “no solo beneficia a los agricultores, sino que contribuye al ahorro de agua, a la reducción del déficit hídrico del Júcar y a la mejora de la calidad del agua que llega a l’Albufera”, y ha apelado a la colaboración entre administraciones para seguir garantizando “agua, vida, riqueza y progreso para nuestros regantes y nuestros municipios”.

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La Acequia Real del Júcar es una de las Comunidades de Regantes más antiguas y grandes de España. Con más de 750 años de historia, la ARJ integra a más de 25.000 familias y riega 20.350 hectáreas de cultivos valencianos.